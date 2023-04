La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi

Messa in archivio la stagione regolare del campionato, l’OraSì Ravenna si prepara ad affrontare la seconda fase nel Girone Nero, in cui si giocherà la permanenza in Serie A2. Il format prevede gare di andata e ritorno tra le ultime 4 squadre (classificate 10-11-12-13) provenienti dai gironi Rosso e Verde della prima fase. Per andare a formare la classifica vengono conservati solo i punti degli scontri diretti (sei partite) della prima fase, in cui tutte le squadre hanno conquistato esattamente 6 punti, a cui andranno aggiunti i punti conquistati nella seconda. Al termine della seconda fase, le prime due squadre otterranno la salvezza diretta, dalla terza alla sesta si svolgeranno due play-out al meglio delle cinque partite, le ultime due squadre retrocederanno direttamente.

Nella prima gara di questa seconda e decisiva fase del campionato, l’OraSì ospita la Juvi Cremona al Pala De Andrè. La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 2 aprile. Arbitri della partita saranno Enrico Bartoli di Trieste, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT).

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Cremona non ha lesinato sforzi per essere competitiva, ha innestato giocatori allungando la squadra e da poco ha cambiato anche allenatore, situazione che sicuramente scuote sempre i gruppi. Ci attende una squadra con dei giocatori esperti e l’esperienza, specialmente in queste partite, può fare la differenza. Noi dovremo colmare gli errori di inesperienza e trovare una continuità difensiva mancata nelle ultime due gare. Siamo nella fase calda, chiediamo a gran voce un palazzetto pieno e caldo che possa spingerci a superare il primo step di questa seconda fase”.

Le altre partite della 1° giornata della 2° fase di Serie A2 Girone Nero

Caffè Mokambo Chieti – Kienergia Rieti

Allianz Pazienza San Severo – E-Gap Stella Azzurra Roma

Staff Mantova – NoviPiù Casale Monferrato

La classifica

Caffè Mokambo Chieti, Ferraroni Ju-Vi Cremona, OraSì Ravenna, Staff Mantova, NoviPiù Casale Monferrato, Kienergia Rieti, E-Gap Stella Azzurra Roma, Allianz Pazienza San Severo 6.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 2 aprile, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico: 10 euro

Biglietto omaggio (under 6 anni e atleta Basket Ravenna e società sportive affiliate)

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).