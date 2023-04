Polemiche per alcuni fischi arbitrali che negli ultimi minuti hanno penalizzato i giallorossi, colpevoli però di aver sprecato 14 lunghezze di vantaggio

Termina tra le polemiche del pubblico per alcuni fischi arbitrali che nei minuti finali hanno penalizzato i padroni di casa, e con una bruciante sconfitta in rimonta, la prima gara della seconda fase di Serie A2 per l’OraSì Ravenna, battuta dalla Juvi Cremona per 82-84 dopo aver condotto anche di 14 lunghezze (74-60) in avvio di quarto periodo.

Gli ospiti espugnano il Pala De Andrè grazie al canestro sulla sirena di un super Trevon Allen, trascinatore con 14 dei suoi 18 punti segnati negli ultimi 10’, mentre ai giallorossi non bastano i 19 punti di Musso e Anthony, autore anche di 8 assist.

I padroni di casa, dopo un primo tempo equilibrato e con entrambi gli attacchi a sovrastare le difese, avevano trovato nel terzo quarto il parziale per spaccare la partita, con una buona solidità difensiva e ottimi canestri in contropiede. Poi, dopo il 74-60 raggiunto in avvio di quarto periodo, la rimonta di Cremona, con un parziale di 0-11 incassato dal 76-64 al 76-75 e tre canestri fuori dagli schemi di Allen a decidere la gara per 82-84.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere recupera Bartoli a disposizione in panchina, ma conferma il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Vrankic. Ravenna parte 4-0, ma subisce le alte percentuali da dietro l’arco degli ospiti che sorpassano con le triple di Douvier e Fanti (4-5 e 6-8). Gli ulteriori canestri da 3 di Reati e Pianegonda valgono l’allungo della Juvi sul 16-22, ma l’OraSì resta a contatto e chiude il primo quarto sotto 18-22.

La tripla di Musso in avvio di seconda frazione (21-24) lancia la rimonta giallorossa. Gli attacchi continuano ad essere efficaci da entrambe le parti, con Giordano che risponde a Douvier, sempre da dietro l’arco (28-29). L’OraSì sorpassa sul 33-31 e si affida a Oxilia che mette 7 punti in fila fino al 38-35, ma Cremona non molla e si riporta avanti, prima che il canestro allo scadere di Anthony mandi le squadre negli spogliatoi sul 46-45.

Al rientro dall’intervallo lungo entrambe le squadre continuano a segnare con continuità dalla lunga distanza: capitan Musso risponde per due volte, prima a Fanti (49-48), poi a Giulietti (52-51). Ravenna alza l’intensità difensiva e colpisce in contropiede, con la quarta tripla della gara di Musso che vale il 59-55. I giallorossi allungano fino al 63-55 con Anthony, che allo scadere del terzo quarto mette anche la bomba per la doppia cifra di vantaggio sul 68-58.

In avvio di quarto periodo l’OraSì scappa fino al 74-60, ma cala troppo presto di intensità subendo la rimonta ospite. La tripla di Douvier riapre i giochi (74-64), quelle di Allen e Fanti lanciano un incredibile parziale di 0-11, che dal 76-64 riporta Cremona a -1 sul 76-75. Il pubblico ravennate recrimina per un possibile fallo antisportivo non fischiato in contropiede su Musso, che poco dopo piazza la bomba del 79-75. A questo punto però sale in cattedra Allen, che inventa due triple per il sorpasso sull’80-82. Anthony pareggia dalla lunetta, ma ancora Allen con meno di un secondo sul cronometro mette il sigillo sulla partita con il canestro dell’82-84 finale.

Il post-partita

“Purtroppo apriamo questa seconda fase, questo nuovo campionato che dobbiamo provare a vincere, con una sconfitta – commenta a caldo Coach Villani, vice allenatore dell’OraSì –, nonostante una bella cornice di un pubblico che ci supporta con costanza da tempo. Credo che nel primo tempo abbiamo fatto un discreto lavoro in attacco, mentre siamo un po’ mancati difensivamente concedendo percentuali troppo alte agli avversari. Il secondo tempo poi è emblematico per come abbiamo stretto le maglie in difesa nel terzo quarto, abbassando le loro percentuali da tre punti e alzando le nostre.

Il problema negli ultimi minuti è stato permettere a un loro giocatore fondamentale di accendersi, e questo è un errore che non dovremo ripetere in altre occasioni perché questi giocatori poi quando entrano in ritmo sono difficilmente difendibili. Inoltre abbiamo smesso di passarci la palla in attacco, palleggiando e tenendo ferma la palla un po’ troppo, contro una difesa fisica che ci ha messo molto in difficoltà. Questa era la prima di otto partite, quandi domani ripartiremo sapendo che ci sono quattro squadre a 6 punti e quattro squadre a 8: abbiamo altre sette partite e sette settimane di lavoro”.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – Ferraroni Ju-Vi Cremona 82-84 (18-22, 46-45, 68-58)

Ravenna: Anthony 19, Giordano 5, Musso 19, Bartoli 9, Oxilia 10, Vrankic 11, Onojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 6, Laghi ne, Bonacini 3. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

JuVi Cremona: Milovanovic ne, Fanti 11, Nasello 9, Reati 7, Beghini ne, Boglio ne, Giulietti 7, Vincini 13, Amici ne, Pianegonda 5, Allen 18, Douvier 14. All.: Paolo Moretti. Ass.: Gianluca De Gennaro, Elvis Vacchelli.

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Michele Cosimo Pio Capurro di Reggio Calabria e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT).