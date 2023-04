I ragazzi di Bonitta perdono 3-2 dopo essere stati avanti 14-11 nel tie break

Arriva a un passo dal successo la Consar Rcm ma viene punita da una non infrequente diontinuità che vanifica una partita giocata ad un ottimo livello contro un avversaria di grande livello. Nella bolgia del Palasport di Porto Viro, Goi e compagni tengono impegnati per oltre due ore un Delta Group proteso alla ricerca dei punti necessari per chiudere terzo. Ravenna, che chiude con 4 giocatori in doppia cifra e con un Comparoni super (15 punti, con 7 muri e un ace), arriva fino al 14-11 del tie-break poi non trova l’ultimo acuto finendo per subire la rimonta avversaria. Il 3-2 finale non sposta alcunchè nella classifica della Consar Rcm ma dice che Ravenna è pronta ad affrontare i playoff, in cui sfiderà Vibo. Il Delta Group, terzo, affronterà invece Bergamo.



La cronaca della partita Prima della gara il vicesindaco di Porto Viro Thomas Giacon e il presidente del Delta Volley Luigi Veronesi consegnano ad Alessandro Bovolenta un riconoscimento in omaggio a suo padre Vigor, nato proprio in questo territorio e gloria sportiva locale.

Poi si gioca. Parte meglio il Delta Group che mette subito in campo le sue motivazioni: 7-3. La Consar Rcm fatica a invertire il trend e i padroni di casa allungano con Krzysiek e un altro ace di Garnica (16-10). Bovolenta e Mancini (ace) provano a scuotere la squadra (17-13), Mancini stampa il muro del -1 (22-21) ma la squadra di Battocchio stringe i denti e va a prendersi il set, con gli ultimi due punti di Pierotti.

Parte meglio il Delta anche nel secondo set (3-1) ma la Consar Rcm questa volta reagisce subito e mette a segno un break di 4 punti con due muri di Comparoni (sono già 5) e un ace di Pinali (3-5). Bovolenta mette a terra il pallone del +3 (7-10). Porto Viro si riorganizza e aggancia la parità a quota 12 con un muro efficace di Erati e sullo slancio piazza il sorpasso (14-12). Ravenna tiene e si riporta in parità con Mancini che vince un duello sottorete e poi in vantaggio con Comparoni (18-19). Un errore del Delta manda la Consar Rcm al +2 (19-21) e dopo la parità a quota 23 è Orioli con due attacchi di fila a consegnare il set a Ravenna.

Punto a punto nel terzo set fino all’8 pari poi la Consar Rcm piazza un break di tre punti (8-11). Un ace di Comparoni vale il +4 (11-15). La reazione dei padroni di casa frutta un parziale di 6-1 con Krzysiek ed Erati sugli scudi. La Consar Rcm accelera di nuovo (19-21) ed è subito ripresa. Nuovo scatto di Ravenna (21-23) ed è quello buono. E’ ancora Orioli a incaricarsi del punto decisivo.

La squadra di casa accusa il colpo e la Consar Rcm ne approfitta per iniziare il quarto set con una serie di tre punti (0-3). Orioli a muro timbra il +4 (1-5). Il timeout di Battocchio scuote il Delta che al ritorno in campo scioglie le paure e si avventa su Ravenna, confezionando un parziale monstre di 11-2 che incrina le certezze della squadra di Bonitta. Il Delta vola sulle ali di un ritrovato entusiasmo, la Consar Rcm, nella quale entrano prima Arasomwan per Bovolenta e poi Ngapeth per Pinali, non riesce a reagire e il set finisce nelle mani di Garnica e compagni.

Parte col piede sull’acceleratore la Consar Rcm nel quinto set (1-4). Il Delta esce dal time-out con due punti ma poi subisce il ritorno della squadra di Bonitta che va al cambio di campo sul 4-8. Mancini alza il muro del +5 (6-11). Con le spalle al muro, il Delta trova i punti della rimonta (11-12) col turno al servizio di Krzysiek. Orioli e un errore in palleggio fanno ripartire Ravenna (11-14). Sembra fatta ma la Consar Rcm si blocca. Sette esplode due ace e un attacco vincente e Garnica centra il muro con cui Porto Viro effettua il sorpasso. L’errore al servizio segna il 15 pari: sono poi Erati (partita sontuosa con 21 punti) e Bellei a dare a Porto Viro il successo da due che vale il terzo posto finale. La Consar Rcm chiude la regular season mostrando di essere pronta per i playoff e per la sfida con Vibo.



Il commento di coach Bonitta “Anche questa partita fa parte di un percorso di crescita. Volevamo cancellare la brutta gara del girone d’andata e ci siamo riusciti. Siamo andati più vicino di loro a vincerla e abbiamo dimostrato che non siamo arrivati per caso a giocarci i playoff. Sul 14-11 per noi dovevamo avere un po’ più di coraggio. Peccato perchè avevamo creato tutti i presupposti per vincere questo match. Onore e merito a loro che hanno saputo fare punti nei momenti importanti”.



Il tabellino



Porto Viro-Ravenna 3-2

(25-22, 23-25, 23-25, 25-16, 17-15)



DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 4, Krzysiek 19, Erati 21, Barone 1, Sette 12, Pierotti 13, Russo (lib.), Zorzi, Vedovotto, Bellei 1, Sperandio 4, Iervolino. Ne: Lamprecht (lib.), Maccarone. All.: Battocchio.

CONSAR RCM RAVENNA: Mancini 7, Bovolenta 16, Ceban 3, Comparoni 15, Pinali 16, Orioli 13, Goi (lib.), Monopoli, Chiella, Ngapeth, Arasomwan, Truocchio. Ne: Orto (lib.), Ngapeth, Tomassini. All.: Bonitta.

ARBITRI: Bassan di Manerba del Garda e Clemente di Parma.

NOTE: Durata set: 25’, 30’, 31’, 26’, 21’ tot. 133’. Porto Viro (9 bv, 20 bs, 8 muri, 13 errori, 43% attacco, 55% ricezione, 41% perf.), Ravenna (4 bv, 24 bs, 12 muri, 14 errori, 42% attacco, 49% ricezione, 30% perf.). Spettatori: 709.