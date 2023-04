Giallorossi puniti 0-1 su un errore del portiere Venturini

Come all’andata non basta un Ravenna che comanda il gioco per avere la meglio della Bagnolese. Gli ospiti sfruttano un errore del portiere giallorosso per portarsi in vantaggio allo scadere e nella ripresa riescono a resistere al ritorno degli uomini di Gadda, strappando la vittoria per 0-1 al Benelli.

Al 4’, il primo squillo della partita porta la firma di Marangon, il 10 giallorosso controlla, salta un avversario e prova un tiro a rientrare che però è centrale e viene controllato facilmente da Giaroli.

Pochi minuti dopo ancora Ravenna con una bella azione manovrata che libera l’inserimento di Lisi in area ma il destro dell’esterno giallorosso è alto.

La prima conclusione della Bagnolese arriva al ventitreesimo con il tiro di Marani deviato in corner, sulla battuta del calcio d’angolo arriva a svettare Vezzani ma senza inquadrare la porta.

Al 25’ colossale occasione per il Ravenna, smarcamento in area di Marangon che aggira il difensore e conclude a botta sicura, miracolo del portiere della Bagnolese. Tre minuti dopo di nuovo una bella azione manovrata dai giallorossi che porta alla conclusione Lisi, conclusione deviata che viene controllata di nuovo dal portiere. Brivido al 30’ con il disimpegno impreciso di Venturini che viene intercettato da Tzvetkov il quale si trova a tu per tu con il portiere giallorosso che devia in corner. Azione fermata per offside di Sakoa nella traiettoria. Al quarantacinquesimo bell’inserimento di Abbey che arriva a concludere all’interno dell’area, palla respinta, arriva Spinosa a rimorchio ma la conclusione alta. Un minuto dopo nuova indecisione di Venturini che non riesce ad alzare il rinvio, di nuovo Tzvetkov intercetta e questa volta non sbaglia, portando avanti i suoi. Il Ravenna torna negli spogliatoi sotto di una rete.

Nella ripresa la Bagnolese gioca con il cronometro ed arretra tutti gli uomini a difesa dell’inatteso vantaggio, rendendo arduo al Ravenna trovare linee di passaggio pulite. L’ingresso di Tabanelli rivitalizza un po’ la manovra giallorossa. Al 23’ bella bella azione in area del numero 6 che riesce a servire Melandri il cui cross sul secondo palo trova Lisi in ritardo di pochissimo prima di poter colpire al volo. Passano due minuti e ci prova Tabanelli, controllo e tiro al volo in bello stile dai 25 metri, la palla spiove ma non abbastanza per centrare lo specchio dei pali.

Incredibile opportunità per il Ravenna per trovare il pari al 26’, il tiro di Tabanelli viene deviato, arriva sul secondo palo Marangon che colpisce a colpo sicuro ma trova un altro miracolo del portiere della Bagnolese che si salva in corner. Il forcing giallorosso produce di nuovo un’occasione con la bella palla di Guidone per l’inserimento di Marangon, il diagonale trova però di nuovo attento Giaroli a distendersi. L’ultima opportunità passa ancora dai piedi di Tabanelli, bravo a conquistarsi una punizione dai 25 metri, la conclusione a giro però viene deviata e la palla finisce centralmente tra le mani del portiere. Esce sconfitto nuovamente in casa il Ravenna da una Bagnolese che ha saputo capitalizzare l’occasione regalata dalla retroguardia giallorossa e che ha costruito con una attenta difesa che ha retto oltre al 90’ le iniziative dei giallorossi proiettati all’attacco ma decisamente poco efficaci. Getta così al vento una ghiotta occasione il Ravenna per consolidare la quarta posizione, un piazzamento che dovrà invece essere conquistato cercando di capitalizzare gli scontri diretti delle prossime giornate a partire dal prossimo sentitissimo derby contro il Forlì.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – BAGNOLESE 0-1

Marcatori: 46’ Tzvetkov

RAVENNA FC: Venturini, Lisi (58’ Tabanelli), Boccardi (34’ Milani), Tafa (84’ Ndreca), Magnanini, D’Orsi, Abbey, Capece, Spinosa (67’ Melandri), Marangon, Guidone. A disposizione: Fontanelli, Luciani, Spezzano, Pipicella, Lussignoli. Allenatore: Massimo Gadda

BAGNOLESE: Giaroli, Ghizzardi, Capiluppi, Vezzani, Bertozzini (46’ Uni), Cocconi, Saccani, Quitadamo (61’ Romanciuc), Tzvetkov (80’ Ferrara S.), Marani (84’ Riccelli), Sakoa (74’ Calabretti). A disposizione: Auregli, Sakaj, Bruno, Ferrara P. Allenatore: Claudio Gallicchio

Ammoniti: Capiluppi, Milani, Sakoa, Saccani

Recupero: 2’ e 5’