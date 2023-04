Il match Ravenna-Carpi, in programma allo stadio “Benelli” di Ravenna, alle 15, non sarà una partita come tutti gli altri, date le varie iniziative dedicate ai colori giallorossi che saranno proposte

La partita Ravenna-Carpi, in programma domenica 23 aprile, allo stadio “Benelli” di Ravenna, alle 15, e valida per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio di serie D, non sarà un match come tutti gli altri. Non si parla solo della posta in palio in termini di classifica, con due squadre impegnate in uno scontro al vertice determinante in chiave playoff, ma sarà una giornata dedicata ai colori giallorossi.

A pochi giorni dall’anniversario numero centodieci della prima partita disputata dalla squadra della città, come illustra una nota, sarà un’occasione speciale per vivere, insieme a tutti i presenti all’impianto sportivo, una bella giornata di sport. Correva, infatti il 21 aprile del 1913, quando, in piazza d’Armi a Ravenna, si disputò il primo derby della storia tra i giallorossi ed il Forlì, con lo sport del calcio che fece ufficialmente il suo sbarco nella città bizantina. Una giornata sì lontana nel tempo, ma che accese una scintilla di passione che tuttora riscalda i cuori di tanti amanti del calcio e della causa ravennate.

Per celebrare questo traguardo, prosegue la nota, prima del fischio d’inizio della partita si svolgerà la sfilata dell’intero settore giovanile giallorosso, i giovani leoni che, col loro impegno, continuano ad incarnare lo spirito di appartenenza per la maglia. In questa occasione, inoltre, potranno sentire il calore dello stadio nel quale ambiscono di diventare protagonisti e di ricalcare le gesta dei tanti campioni che hanno fatto sussultare di gioia i tifosi.

Dalla giornata di domani, domenica 16 aprile, inoltre, allo stadio “Benelli”, e successivamente da Timida, sempre a Ravenna, merchandising partner giallorosso, sarà in vendita una maglietta celebrativa creata per l’occasione, proprio per onorare i centodieci anni di storia. Un’altra sorpresa, quindi, dedicata a questa ricorrenza, che va ad aggiungersi ad altre iniziative che verranno annunciate nelle prossime settimane, conclude la nota.

La partita Ravenna-Carpi, inoltre, sarà la giornata giallorossa di questa stagione sportiva, nella quale non saranno valide le tessere di abbonamento stagionale. Per coinvolgere al più possibile tutti i ravennati, però, i prezzi dei biglietti per accedere allo stadio “Benelli” di Ravenna saranno fissati ad un prezzo simbolico. Il ticket di accesso alla curva Nord, infatti, costerà 5€; mentre, il biglietto per tutti i tipi di tribuna, costerà 10€. Gli under 14, invece, per entrare nell’impianto ravennate pagheranno 1€. I biglietti sono già disponibili negli abituali canali di prevendita, ossia il circuito online Vivaticket, ed il bar Revenge e l’agenzia “Desiderando viaggiare”, entrambi situati a Ravenna. Infine, domenica 23 aprile, giorno della gara in questione, i botteghini dello stadio osserveranno un’apertura straordinaria, in modo da agevolare il flusso degli spettatori.