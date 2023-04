La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi, domenica 16 aprile

L’OraSì Ravenna torna fra le mura amiche del Pala De Andrè con l’obiettivo di rialzarsi dopo le due sconfitte che hanno aperto la seconda fase del del campionato, e vuole farlo assieme al proprio pubblico, nella gara che vedrà i giallorossi ospitare la Kienergia Rieti. La squadra di Coach Lotesoriere si gioca la prima di sei finali nelle quali lotterà per mantenere la Serie A2.

I ravennati dovranno ancora una volta far fronte all’assenza di Josip Vrankic, che tornare a lavorare dal punto di vista atletico solo da lunedì prossimo, e avranno quindi bisogno di tutto il sostegno del Pala De Andrè nel testa a testa diretto contro una formazione in cerca a sua volta di riscatto dopo le sconfitte incassate nelle prime due gare.

La palla a due è in programma alle ore 18 di oggi, domenica 16 aprile. Arbitri della partita saranno Andrea Masi di Firenze, Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI) e Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH).

Il pre partita di Coach Lotesoriere

“Quella di domenica è per noi la gara più importante della stagione, praticamente un dentro o fuori. Abbiamo in animo tanta rabbia per l’epilogo dell ultima gara giocata in casa a Ravenna, daremo tutto con i giocatori a disposizione per provare a restare vivi nella lotta salvezza”.

Le altre partite della 3° giornata della 2° fase di Serie A2 Girone Nero

Allianz Pazienza San Severo – NoviPiù Casale Monferrato (ore 17)

Caffè Mokambo Chieti – E-Gap Stella Azzurra Roma

Staff Mantova – Ferraroni Ju-Vi Cremona

La classifica

Caffè Mokambo Chieti, Allianz Pazienza San Severo 10, E-Gap Stella Azzurra Roma, Ferraroni Ju-Vi Cremona, Staff Mantova, NoviPiù Casale Monferrato 8, OraSì Ravenn, Kienergia Rieti 6.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 16 aprile, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico: 10 euro

Biglietto omaggio (under 6 anni e atleta Basket Ravenna e società sportive affiliate)

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).