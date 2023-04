I Ravennati escono a testa alta dal Pala Maiata pur sconfitti per 3-1

Una ConsarRcm che spaventa Vibo ma alla fine è il Callipo a portare a casa gara 1 di questi play off che vedranno le due squadre nuovamente in campo a Ravenna il prossimo 19 aprile alle ore 19.30. Romagnoli molto male nei primi due set, in netta ripresa nel terzo, avanti nella prima metà del quarto poi la dura legge dell’Ex ha portato Buchegger a recuperare i quattro punti di distacco che Ravenna aveva guadagnato e da lì è partita la riscossa dei calabresi che hanno fatto loro la posta di una gara nervosa e vibrante in cui i “ragazzini” di Ravenna hanno impensierito, e seriamente, la corazzata della A2.

(25-21); (25-17); (17-25); (25-22)

Ravenna era scesa in campo con il suo sestetto base composto da Mancini al palleggio e Bovolenta opposto, Pinali e Orioli di Banda, Comparoni e Ceban al centro, Goi libero; un sestetto poi rivoluzionato con gli innesti di N’Gapeth e Arosmwan che hanno ridato smalto alla squadra di Bonitta.

Vibo ha risposto con Orduna al palleggio, Buchegger opposto, Candellaro e Balestra al centro, Terpin e Mijailovic di banda, Cavaccini libero e Douglas allenatore.

Il primo set inizia con due battute sbagliate di Ravenna e una ConsarRcm molto contratta. Un ace di Mancini riporta in parità il punteggio (3-3) ma è Callipo a mettere a segno il primo breack della partita (10-6) grazie a al potentissimo servizio di Mijailovic. La ConsarRcm continua sbagliate le battute e Callipo vola sul 13-8 grazie anche ad un gioco di attacco maggiormente efficace e a un Buchegger in grande spolvero. Il set resta saldamente in mano di Vibo Valentia (18-11) e sul 19-11 Bonitta ferma il gioco ma la ConsarRcm in questo set pare non averne specie contro battute imprendibili. Callipo vola sul 23-12 ma Ravenna ha una reazione di orgoglio e rosicchia punti dal 24.16 al 24-21 grazie anche a un ace di Oriolli e auna serie molto positiva di Bovolenta. Ma una schiacciata violenta di Buchegger mette fine alla rimonta di Ravenna propiziata da un buon turno al servizio di Orili che si ferma a 21 ma ha dimostrato, nel finale di set, di poter combattere ad armi pari con Vibo a patto di giocare e non restare solo a guardare gli attacchi avversari.

Inizio negativo per la ConsarRcm anche nel secondo set (3-0) in un batter d’occhio e Bolvolenta ferma la serie positiva con un bell’attacco in diagonale ma Ravenna resta indietro (5-2) che diventa 6-2 dopo un ace di Buchegger. Poi Ravenna si scuote e si riporta sul 7-6 grazie anche al buon apporto di N’Gapeth entrato in campo al posto di Pinali ma ricominciano gli errori in battuta da parte Ravennate e dopo quello di Mancini Bonitta mette in campo Monopoli al suo posto. Ravenna reagisce e gioca punto a punto fino ad una serie negativa e a molto nervosismo in campo che porta Vibo avanti 17-13e poi 19-15 con un bel punto dal centro di Arasomwan in campo al posto di Ceban. Sul 23-16 Bonitta ferma il gioco con un time out della disperazione visto che in campo ravennate si è spenta davvero la luce e Vibo chiude il set senza il patema vissuto nel primo set per 25-17. Una ConsarRcm a corrente alternata che non è stata in grado di organizzare il gioco in maniera efficace anche a causa di troppi errori al servizio, un servizio comunque mai efficace.

Il terzo set inizia con la ConsarRcm per la prima volta avanti (2-1) e poi 4-2 con un incredibile ace di Arosomwan. Poi Vibo commette qualche errore di troppo quasi paga del risultato raggiinto e Ravenna ne approfitta per volare sul 9-6 quando Douglas ferma il gioco. Il primo errore in attacco di Buchegger porta Ravenna avanti 13-9 ma subito Orioli sbaglia la battuta e Ravenna continua davvero a sbagliare troppo al servizio con Arasomwan che imita subito Orioli. Terpin da una mano a Ravenna con un attacco fuori (16-11) e poi 17 grazie a una prodigiosa schiacciata di Bovolenta che resta il migliore dei suoi. Un gran muro di Comparoni porta Ravenna a quota 19 con Vibo ferma a 12. Un altro muro (di Arasomwan) porta Ravenna avanti 22-13 ma Vibo si scuote (22-16) e Bonitta ferma il gioco. Un ace di Mancini porta Ravenna a quota 24 e Bovolenta chiude il set con uno dei suoi attacchi da posto 6.

Parte bene Ravenna nel quarto set (2-0) e poi 5-2 con un bel muro di Bovolenta imitato da Comparoni per il 6-2. Ravenna continua spingere, Vibo è imprecisa e i romagnoli di portano sul 9-5. Un altro muro di Bovolenta su Buchegger porta Ravenna avanti 11-6 e Douglas ferma il gioco. Ma ci pensa Buchegger con due servizi prodigiosi a riportare sotto Vibo (12-10) e poi 12 pari, Si procede punto a punto (15-15); poi due errori in attacco di Ravenna portano avanti Vibo 20-18. L’inerzia del set ormai è segnata e Buchegger mette giù il punto del 25-22 che chiude la partita. Bovolenta nettamente il migliore tra i suoi ma non sono bastati i tanti punti messia segno e gara uno finisce 3-1 per Vibo.