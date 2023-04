Finisce 3 -2 per i calabresi e si ferma la corsa dei ravennati nei play off scudetto

Era una partita difficile ma a un certo punto il miracolo per la ConsarRcm era sembrato possibile dopo un quarto set spettacolare. Ma la forza fisica e mentale di Callipo ha anno avuto la meglio e le lacrime di Goi a fine partita dicono quale e quanta sia stata la delusione in casa ravennate per una partita che sembrava poter aprire la strada alla bella a Vibo. E invece Ravenna dai play off scudetto ma ci esce a testa alta, come squadra più giovane del campionato di A2 che dopo aver raggiunto la salvezza ha sognato per un momento di potersi giocare la bella a Vibo. A fare ancora una volta la differenza lo strapotere di Buchegger miglior marcatore della serata con 29 punti seguito da Bovolenta a quota 24. Ma ha giocato una buona partita anche Comparoni (13 punti) vicino ai 16 di Orioli. “La cosa più bella è il riconoscimento da parte del pubblico dell’impegno, della crescita e della volontà della squadra – ha detto Bonitta – e a livello emotivo il quarto set è stata una cosa davvero grande, con molta lucidità a gestire i palloni decisivi. Nel tie break serviva più energia ma non ce n’era a sufficienza. Siamo partiti contratti in battuta ma nel secondo set ci siamo ripresi e i ragazzi sono stati stupendi, tutti. Sono molto orgoglioso di loro”, ha detto Bonitta con gli occhi lucidi. “E per la prossima stagione rimarrà con certezza chi ha sposato il progetto triennale”. Adesso occhi puntati sulle squadre giovanili. Unica amarezza di Bobitta: “mi aspettava un palaCosta pieno, anche se il pubblico è stato molto caldo. Più di così non potevamo fare”.

(22-25), (25-17), (16-25), (29-27), (9-15)

La ConsarRcm parte con il sestetto tipo del finale di stagione con Mancini al palleggio, Bovolenta opposto, Orioli e Ngapeth, di banda e Arasomwan e Comparoni al centro, Goi libero. Allenatore Bonitta.

Il Callipo risponde con Orduna al palleggio, Buchegger opposto, Mijalovic e Terpin di banda, Candellaro e Tondo al centro, libero Cavaccini. Allenatore Douglas.

Inizio contratto nel primo set con subito un errore al servizio dei ravennati che proseguono con quattro errori nei primi sei turni di battuta, mentre il Callipo non sbaglia e trova l’ace del 7-4 con Candellaro. E poi si replica con Buchegger che piazza due ace (10-6) e Bonitta è costretto a fermare il gioco per cercare di rompere il ritmo allo schiacciatore austriaco del Callipo, ex Ravenna. La mossa riesce e poi Ravenna rosicchia un punto con un bel servizio di Arasomwan ma qualche imprecisione di troppo da parte ravennate lascia in vantaggio il Callipo (13-10). Il quarto ace per il Callipo arriva da Terpin (16-11) che mostra una forza in attacco e in battuta difficilmente contrastabile da parte ravennate. Un ace di Orioli riaccende le speranze ravvenati (17-14) e Douglas ferma subito il gioco. Ma il Callipo riprende a macinare gioco (20-15) e Bonitta ferma ancora la partita per cercare di mettere a punto una strategia in grado di contrastare i calabresi. I Ravennati recuperano un punto (23-19) ma il set sembra saldamente in mano al Callipo, squadra forte certamente ma che potrebbe avere un atteggiamento meno arrogante in campo. La prima frazione termina 25-22 con Ravenna che ha fatto ben 5 errori punto e 5 battute sbagliate che fanno 10 punti “regalati” al Callipo. Orioli il miglior marcatore con 6 punti.

Il secondo set vede una buona partenza dei ravennati (2-0) ma il solito Buchegger porta il punteggio sul 2-2. Scatto della ConsarRcm sul 4-2 grazie a un buon servizio di Orioli che poi colpisce una palla destinata a uscire (5-3). Dal cemtro Vibo trova spazi importanti ma due ace di Bovolenta riportano la ConsarRcm avanti di 3 punti (8-5) che divemtano 4 con una bella difesa e contrattacco ravennate (9-6). Ngapeth mette giù il punto numero 10 E uno stratosferico muro di Comparoni porta Ravena a quota 11 e poi a 12. Girandola di cambi nel Callipo che recuoera un punto con il solito servizio di Buchegger cui risponde Comparoni con un ace (14-8). Un incredibile ace di Orto porta la ConsarRcm 19-11. Bonitta ferma il gioco sul 21-15 per fermare la rimonta del Callipo propiziata da due errori dei ravennati. Ma Ravenna c’è oltre che con il cuore con il gioco e un ace di Mancini chiude il set 25-17.

ConsarRcm carica all’inizio del terzo set spinta dall’incitamento del pubblico (543 paganti per un incasso al botteghino di 2.980 euro) ma è il Callipo a spingere sull’acceleratore (4-2) grazie anche ai 3 errori in battuta della ConsarRcm che diventano subito 4 (6-4). Bonitta ferma il gioco sul 9-4 per il Callipo che pare aver preso il largo anche a causa dei troppi errori in casa ravennate e di un arbitraggio non proprio d’eccellenza. La ConsarRcm si sta sgliogliendo come neve al sole (13-4) e non sembra la stessa squadra del secondo set. Con sei battute sbagliate Ravenna si fa doppiare dal Callipo (18-9) e di errore in errore si arriva al 21-11 quando Bonitta usa il suo secondo time out a set evidentemente compromesso che finisce 25-16 per il Callipo.

Inizia il quarto set una frazione che la ConsarRcm deve assolutamente vincere per poi sperare nel tie break. I ravennati partono decisi (2-0) ma Vibo recupera subito forte anche di un atteggiamento scorretto in campo e in panchina non contrastato da una coppia arbitrale sotto la sufficienza. Sul 4-2 per i calabresi Bonitta ferma subito il gioco per stemperare il nervosismo che sta attanagliando la squadra che rischia di cadere nel tranello di Vibo. Buchegger mette a terra dal servizio il punto numero 6 e Ravenna inizia ad annaspare; non ci fosse stato il videocheck l’arbitro aveva già regalato il settimo punto su servizio di Buchegger. UN ace di Orioli riporta il sorriso in casa ravennate e un errore di Vibo riporta il punteggio in parità (9-9). Poi un bel muro su Candellaro porta Ravenna avanti (11-10). Un ace di Pinali fa rimettere la testa avanti a Ravenna (14-13) ma un errore di Orioli riporta il set in parità (15-15) e un muro di Buchegger riporta Vibo avanti 17-16. Finale di set al cardiopalma con le squadre che si inseguono punto a punto e Bonitta ferma il gioco sul 23-22 per organizzare al meglio la fase decisiva del set. Vibo batte il rete la palla del 24 e Douglas a sua volta ferma il gioco sul set point che Ravenna non finalizza e si va sul 24 pari. Un match poit per Vibo viene neuraizzato dai ravennati ma un errore al servizio di Orioli ne regala un altro cancellato da una magia di Pinali. Ma alla fine è sul servizio di Bovolenta che Ravenna costruisce la magia e vince il set 29-27 in un palaCosta in delirio.

Al tie break Ravenna si gioca la possibilità di uno spareggio a Vibo valentia domenica prossima. La ConsarRcm parte male e con un errore in attacco di Pinali si trova sotto 0-2 e poi con un errore banale 0-3 e Bonitta ferma subito il gioco. Ma Ravenna non si ritrova e Bovolenta spara fuori il punto dell’1-4. L’inerzia del set prosegue a favore di Vibo (7-3) con Ravenna visibilmente provata fisicamente e psicologicamente tanto che si gira di campo sull’8-3 a favore di Vibo. Bonitta prova a mettere in battuta Ngapeth che sbaglia e Vibo vola sul 9-4. IL set non cambia indirizzo e Vibo è sempre più vicina alla vittoria (11-7). Sul 12-7 Bonitta chiama il suo ultimo time out ma ormai è tutto inutile perché Vibo chiude il set 15-9.