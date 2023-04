Anche nell’estate del 2023 si svolgerà il campus multidisciplinare rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni

Come affermato in una nota, sono cultura marinara, sport e sensibilità ambientale gli ingredienti per una ricetta di comprovato successo che l'”Adriatico wind club” ripropone, anche per la prossima estate, per tutti i giovani del territorio che, durante le vacanze, vogliono avvicinarsi al mare. Il progetto in questione si intitola “AWCamp” ed è il campus estivo multidisciplinare che il sodalizio di Porto Corsini, specializzato nella preparazione di windsurfer e di kiter, svolgerà tutti i giorni fra giugno e settembre.

L’iniziativa, prosegue la nota, è pensata per far divertire i bambini e gli adolescenti fra i sei anni e i quattrodici anni vicino al mare, e propone un approccio trasversale alle discipline veliche ed acquatiche a contatto col vento, col sole e con l’acqua salata, seguiti da istruttori federali qualificati. Tavola a vela, kite, derive e catamarani, ma anche sup, nuoto, gioco e momenti divulgativi, per trasmettere alle ultime generazioni il rispetto per l’ambiente marino.

Alla base del progetto, continua la nota, la passione per il vento e per la navigazione, la stessa che ha portato, la scorsa settimana, tre giovani surfisti dell'”Adriatico wind club”, accompagnati da Roberto Pierani, coach, alla loro prima esperienza agonistica internazionale. L’occasione è arrivata dal campionato europeo “Techno293”, la tavola a vela propedeutica, che si è concluso domenica 16 aprile, a Torbole, paese nella parte trentina del lago di Garda, con circa 270 concorrenti provenienti da tutto il continente. Dopo nove prove, Tommaso Vallini, nella categoria under 13, si è classificato dodicesimo, con miglior parziale il quinto posto; Alessandro La Sala, nella categoria under 15, si è classificato quarantaseiesimo, con miglior parziale il ventiquattresimo posto; infine, Alistair Boccanegra, nella categoria under 15, si è classificato cinquantesimo, con miglior parziale il trentaquattresimo posto, conclude la nota.

In merito all’evento sportivo andato in scena la scorsa settimana a Torbole, paese in provincia di Trento, ed al quale hanno preso parte tre giovani surfisti del club, si è espresso Giovanni Forani, presidente dell'”Adriatico wind club”, con le seguenti parole: “Una settimana che li ha travolti ed appassionati, lasciandoli con la voglia di impegnarsi per poter affrontare i prossimi appuntamenti in maniera ancora più autorevole e più competitiva, complimenti al tecnico, Roberto Pierani, e al nostro terzetto di giovani atleti. Da venerdì prossimo, di nuovo in acqua a Porto Corsini per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti di coppa Italia, più forti e più motivati che mai”, ha concluso Forani.