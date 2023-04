Il DS Montini: “Partita difficile, dobbiamo trovare dentro di noi la forza, il coraggio e la voglia”

Quarta giornata del Girone Salvezza per l’OraSì Ravenna che sarà impegnata nell’anticipo del sabato in trasferta contro la Stella Azzurra Roma. I giallorossi cercano la prima vittoria della seconda fase per rilanciare la propria corsa per la salvezza e riscattare le ultime brucianti sconfitte. Ancora in forte dubbio la disponibilità di Josip Vrankic, che sta recuperano dall’infortunio alla caviglia subito alla vigilia della trasferta di Casale Monferrato.

La palla a due è in programma alle ore 18 di sabato 22 aprile. Arbitri della partita saranno Angelo Caforio di Brindisi, Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Marco Marzulli di Pisa.

Il pre partita di Mauro Montini (Direttore Sportivo Basket Ravenna)

“Ci aspetta una partita difficile perché la Stella Azzurra è una squadra completa e forte, con un ottimo mix tra esperienza, talento e gioventù. Noi però dobbiamo pensare prima a noi stessi, perché siamo in un tunnel da cui non riusciamo a uscire pur vedendo la luce. Dobbiamo trovare dentro di noi la forza, il coraggio e la voglia di invertire questo trend, che ci sta condizionando nelle nostre prestazioni e nelle scelte in campo. Dobbiamo giocare una partita rimanendo attaccati al punteggio, evitando di subire break troppo pesanti come successo con Rieti, dove questo gap ha poi costretto la squadra a spendere tutte le energie per rientrare in partita, perdendo poi la lucidità negli ultimi minuti. La nostra prestazione deve essere più completa e pragmatica, con un divario tra cose negative e positive molto ridotto”.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).