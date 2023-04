Decisiva la tripla di capitan Musso che tiene vive le speranze giallorosse di mantenere la categoria

L’OraSì strappa un successo importantissimo nella quarta giornata del Girone Salvezza della seconda fase di Serie A2, battendo a domicilio la Stella Azzurra Roma degli ex Givens, Giachetti, Chiumenti (e Trovato dietro la scrivania), e rilanciandosi nella corsa salvezza. I giallorossi giocano un’eccellente partita per tre quarti, portandosi a +15 al 30’, ma nel quarto periodo subiscono gli spettri delle ultime sconfitte e la rimonta dei padroni di casa, che nel finale sembrano prendere il sopravvento.

Un canestro da sotto di Bonacini dopo un decisivo rimbalzo offensivo manda la partita al supplementare, una magia da tre punti di capitan Musso allo scadere dell’overtime decide la gara in favore degli ospiti, che hanno il merito di non aver mai mollato anche una volta subita la rimonta. Così come non hanno mollato i sostenitori giallorossi al seguito della squadra, che festeggiano una bella vittoria.

Josip Vrankic, recuperato all’ultimo prima della partita senza aver svolto neanche un allenamento 5 vs 5, è il top scorer con 22 punti. Doppia cifra anche per Musso (19), Anthony (14, con tanti canestri importanti nel supplementare), Giordano (11) e Bonacini (10). 13 rimbalzi per Oxilia.

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere recupera all’ultimo Vrankic che va in panchina, mentre in quintetto parte Oxilia con Anthony, Bonacini, Musso e Petrovic. Anthony segna i primi due punti, ma l’avvio è ottimo per entrambe le difese. Ravenna trova il 2-6, ma subisce un parziale di 9-0 con la tripla di Innocenti a segnare l’11-6. Vrankic porta subito il suo contributo dalla panchina, così come Giordano che realizza il contro-sorpasso sul 13-15, ma Roma chiude il primo quarto avanti 17-15.

Giordano con la tripla apre il secondo parziale e l’OraSì piazza un 16-1 di parziale che la porta avanti 18-31 sul canestro di Bartoli. La tripla di Petrovic risponde a quelle di Rullo e Wilson e gli ospiti toccano il +14 sul 24-38. La Stella Azzurra torna momentaneamente in singola cifra di distacco sul 29-38, ma Ravenna all’intervallo mantiene 11 lunghezze all’intervallo lungo (31-42).

Al rientro dagli spogliatoi gli attacchi salgono di tono, la tripla di Anthony vale il 36-49, ma Roma torna a -8 (43-51). Musso segna dalla lunga e rilancia la fuga giallorossa sul 43-54, Anthony lo imita per il 52-65 e l’OraSì trova il massimo vantaggio con due liberi di Bartoli che valgono il 52-67 con cui termina il terzo quarto.

In apertura di quarto periodo Ravenna perde ritmo in attacco e subisce la rimonta dei padroni di casa. La Stella Azzurra torna sotto sul 65-69, poi Musso segna la tripla che è anche il primo canestro giallorosso dal campo nei primi 4’30” di quarto (65-72). Nikolic firma il pareggio a quota 72 portando il parziale a 20-5, Innocenti realizza il sorpasso dei padroni di casa sul 75-74. Musso e Rullo scambiano triple (78-77), poi ancora Rullo dalla lunga risponde al canestro e fallo di Vrankic (81-80). L’ex giallorosso Giachetti mette la tripla dell’84-82, ma allo scadere Bonacini concretizza il rimbalzo d’attacco catturato da Vrankic e manda la gara al supplementare.

Nell’overtime Ravenna prova ad allungare con Anthony, che piazza la tripla dell’88-91 e dalla lunetta arrotonda il punteggio (88-92). Giachetti con due liberi fa 92-92, ma allo scadere Musso mette la bomba del 92-95 che decide la partita.

Il post-partita

“Siamo molto contenti perché avevamo davvero bisogno di questa vittoria – commenta a caldo Coach Lotesoriere –. Prendiamo ossigeno e cominciamo già a pensare alla prossima gara. Il risultato è un po’ la foto del periodo che stiamo vivendo perché abbiamo giocato tre quarti di altissimo spessore e poi, come ci era successo in momenti diversi di altre partite, è nata un’emorragia che non siamo riusciti a fermare per tempo. Su questo dobbiamo continuare a lavorare, perché quello che abbiamo dimostrato stasera è che noi continuiamo a lavorare e a crederci mettendocela tutta, nonostante le batoste che abbiamo preso e ci siamo anche andati a cercare.

Sono felice per i ragazzi e credo che alla fine la vittoria ce la siamo meritata: anche nel punto a punto finale, tolte alcune scelte, abbiamo avuto il sangue freddo e cercato le situazioni giuste. Il gruppo c’è, i ragazzi si vogliono bene e ci tengono a livello umano: l’esempio oggi è Vrankic che questa mattina ha chiesto di giocare e ha fatto il primo cinque contro cinque dopo l’infortunio proprio stasera. Colgo l’occasione per ringraziare e dedicare questa vittoria anche al nostro preparatore Spadoni, al fisioterapista Bagattoni e al dottore Mazzotta, per il lavoro quotidiano fatto anche fuori orario al servizio nostro e del ragazzo”.

Il tabellino

E-Gap Stella Azzurra Roma – OraSì Basket Ravenna 92-95 OT (17-15, 31-42, 52-67, 84-84)

Roma: Innocenti 16, Wilsonm 13, Fresno ne, Nikolic 5, Giachetti 17, Chiumenti 4, Pugliatti, Visintin, Rullo 14, Ferrara 4, Salvioni ne, Givens 19. All.: Luca Bechi. Ass.: Fabio Micheletto, Mattia Digno.

Ravenna: Anthony 14, Giordano 11, Musso 19, Bartoli 8, Oxilia 4, Vrankic 22, Onojaife, Petrovic 7, Allegri ne, Bonacini 10. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Marco Marzulli di Pisa.