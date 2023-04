Sfida tra le due squadre al terzo posto

Se il derby vinto contro il Forlì ha aperto nel migliore dei modi la settimana dei 110 anni di storia giallorossa, la gara contro il Carpi non può che esserne una degna chiusura, un match di grande cartello tra due squadre di blasone che viaggiano a pari punti sul gradino più basso del podio della classifica di questo girone D.

A tre gare dal termine della stagione sarà una giornata chiave per determinare lo scacchiere del tabellone playoff, con 4 delle prime 5 in classifica che si scontrano tra loro. Gli avversari dei giallorossi erano partiti con l’obbiettivo di vincere il campionato ed a lungo hanno seguito a stretto giro il Giana Erminio prima di incappare in qualche risultato storto di troppo che è costato la panchina a Bagatti a favore di Contini. Proprio sotto la guida dell’ex Giana i biancorossi hanno ripreso a marciare e si presenteranno al Benelli in un ottimo stato di forma. La rosa allestita in estate dall’ex DS giallorosso Matteo Sabbadini è di prim’ordine ed elementi come Arrondini, Cicarevic, l’altro ex Boccaccini, Laurenti non hanno certo bisogno di ulteriori presentazioni.

In casa giallorossa Gadda deve nuovamente affrontare una piccola emergenza nella zona mediana del campo. All’assenza per squalifica di Abbey, si aggiunge il problema al retto femorale che priverà il tecnico giallorosso anche di Spinosa, che si somma alle indisponibilità di Grazioli e Rinaldi. L’assenza di due quote dell’annata 2002 costringerà l’allenatore giallorosso a modificare le carte in tavola per restare nei dettami del regolamento della competizione, una situazione che però non spaventa il Ravenna che già in passato in questa stagione ha saputo tirare fuori energie e prestazioni all’altezza in condizioni sfavorevoli. Domani ci sarà una motivazione in più, in concomitanza con la ricorrenza dei 110 anni dalla prima partita disputata da una squadra di Ravenna, l’accesso al Benelli sarà a prezzi agevolati e la speranza è di ritrovare tanti ravennati a dare quella spinta in più che potrà essere decisiva per bissare la bella vittoria dell’andata a Carpi.

Determinato, come sempre, Massimo Gadda alla vigilia della sfida: “Proveremo a vincere la partita, sappiamo chi abbiamo di fronte ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Non c’è motivo di speculare su niente, noi dobbiamo cercare di vincere, giocare a viso aperto e mi aspetto lo faccia anche il Carpi. Se giochiamo con lo stesso spirito e la stessa determinazione mostrate a Forlì potremmo vincere domani. Arriva una squadra forte che ha qualità e che arriva da buoni risultati, sappiamo che ci aspetterà una partita durissima ma siamo pronti.”

I CONVOCATI:

PORTIERI

1-BILLI

12-FONTANELLI

22-VENTURINI

DIFENSORI

14-MAGNANINI

4-SPEZZANO

3-LUCIANI

2-MILANI

20-D’ORSI

15-TAFA

16-PIPICELLA

19-BOCCARDI

CENTROCAMPISTI

8-CAPECE

21-LUSSIGNOLI

25-CALANDRINI

24-LISI

6-TABANELLI

ATTACCANTI

7-NDRECA

9-MELANDRI

10-MARANGON

17-GUIDONE

27-VINCI