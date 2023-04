Palla a due sabato 29 aprile alle 21, diretta su E’Tv Rete7 (canale 10 DTT)

Reduce dalla bella vittoria sul campo della Stella Azzurra Roma, l’OraSì Ravenna torna in campo per la quinta giornata del Girone Salvezza ancora in trasferta, questa volta a Cremona contro la JuVi Ferraroni. I giallorossi cercano una vittoria per rimescolare ulteriormente le carte nella corsa salvezza, ma anche per riscattare la bruciante sconfitta dell’andata, quando subirono la rimonta avversaria nei minuti finali.

La palla a due è in programma alle ore 21 di sabato 29 aprile. Arbitri della partita saranno Duccio Maschio di Firenze, Salvatore Nuara di Treviso e Christian Mottola di Taranto.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Affrontiamo una squadra esperta e coesa, che sta dimostrando grande valore e ha tanti giocatori di stazza fisica che permettono scelte solide in difesa. Abbiamo voglia di riscatto ma sappiamo che la gara che ci attende sarà molto più dura di quella disputata all’andata a Ravenna. Stiamo lavorando tanto per provare ogni giorno a migliorare ciò che serve per tentare un’altra impresa esterna”.

Live match

Diretta in chiaro su E’Tv Rete7 (canale 10 DTT Emilia-Romagna ed in streaming su e-tv.it) e in streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).