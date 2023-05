Giallorossi raggiunti solo nel finale in casa della seconda il classifica

Partita maiuscola del Ravenna FC che a Pistoia tiene in scacco la seconda della classe e torna dalla trasferta con un punto. I giallorossi escono dal Melani con una grande prestazione corale e sfiorando il colpo gobbo. Pur con 7 under in campo dal primo minuto il Ravenna non si fa intimorire da uno stadio caldo che coltivava ancora il sogno del campionato, anzi se c’è una squadra che nei 90 minuti ha fatto qualcosa in più per conquistare i tre punti, questa è la squadra ospite.

Ravenna che parte con un buon piglio al Melani e cerca di comandare le prime fasi della partita, la prima conclusione infatti è di stampo giallorosso al 4’, Abbey controlla e conclude dal limite, ma il tiro è debole e il portiere riesce a fare buona guardia.

Risponde un minuto dopo la Pistoiese, azione sulla destra di De Biasi che mette un pallone velenoso al centro sul quale Venturini respinge di pugno, la palla rimane lì ma Tafa libera. Al 12’ lancio lungo di Milani che trova la sponda di Marangon per il tiro dal limite di Guidone, alto. Al 23’ Barbuti scappa a Milani che è lo atterra al limite dell’area di rigore, il direttore ammonisce il centrale giallorosso e non estrae il cartellino rosso per la prossimità di Luciani in chiusura. Dopo una bella iniziativa di Lisi che libera al tiro Marangon, respinto dalla difesa arancio blu, la Pistoiese si rende nuovamente pericolosa con il tiro di Davì respinto in angolo da Milani. Al 40’ colossale occasione per il Ravenna, fuga sulla sinistra di Marangon che mette un pallone al centro rasoterra, Lisi anticipa tutti sul primo palo ma la palla impatta sul montante ed esce. Due minuti dopo un’altra buona iniziativa di del Ravenna con D’Orsi che si accentra dal centro-sinistra e dal limite prova a concludere di destro ma senza trovare lo specchio, si va al riposo a reti inviolate.

In avvio di ripresa la Pistoiese prova a chiudere il Ravenna nella propria area ed al 3’ crea un’occasione importante con il cross sulla destra di De Biase, Venturini scavalcato riesce a deviare quel tanto che basta per mettere fuori causa Barzotti.

Il Ravenna tiene e risponde al 13’ con Marangon che di nuovo scappa sulla sinistra, prova a cercare Guidone a centro area, ma Viscomi chiude in corner. Al 18’ Vassallo cross al centro per Di Biase che si inserisce, controlla e conclude alto. Il Ravenna si difende con ordine ed appena riesce riparte pericolosamente in contropiede, al 22’ scappa Abbey che apre sulla destra per Marangon controllo e tiro ma arriva ancora Viscomi all’ultimo a chiudere in angolo.

Gli sforzi giallorossi vengono premiati al 24’, nuova ripartenza di Grazioli che duetta con Grazioli e riceve al centro area, controllo e gol del capitano giallorosso che dimostra una freddezza glaciale nell’area piccola.

Dopo solo due minuti il Ravenna sfiora il raddoppio, azione in solitaria di Marangon sulla sinistra, si accentra e tira a giro ma la palla sfiora solo l’incrocio.

A 5 dal termine arriva il gol della Pistoiese che rimette in gioco il tutto, cross di Boccardi la palla rimane in area, il più lesto di tutto è Mehic che senza pensarci scarica di sinistro sotto la traversa.

Allo scadere lo stesso Boccardi ha l’occasione per ribaltarla, si infila in area ma conclude debolmente e Venturini chiude senza patemi. Ravenna che avrebbe nuovamente la palla del vantaggio, al terzo di recupero nuovo contropiede giallorosso, avanza Ndreca che a ridosso dell’area invece di servire un compagno meglio piazzato prova la conclusione solitaria che però è centrale e viene parata da Valentini. Si chiude con le lacrime della Pistoiese che vede infranto il sogno della promozione e con un Ravenna che dimostra ancora una volta di giocarsela sempre alla pari con le grandi del campionato, alimentando qualche rimpianto per i tanti punti lasciati per strada.

IL TABELLINO

PISTOIESE – RAVENNA 1-1

Marcatori: 69’ Guidone, 84’ Mehic

PISTOIESE: Valentini, Davì, Mehic, Caponi, Di Biase (72’ Ennasry), Andreoli (72’ Boccardi), Arcuri, Viscomi, Vassallo (78’ Martin Gomez), Sighinolfi (46’ Florentine), Barbuti (46’ Barzotti). A disposizione: Urbietis, Basani, Martic, Biagioni. Allenatore: Luigi Consonni

RAVENNA FC: Venturini, Milani, Luciani (85’ Spezzano), Marangon (87’ Ndreca), Abbey (92’ Ravaglia), Tafa, Guidone, D’Orsi, Lussignoli (74’ Tabanelli), Lisi, Grazioli (81’ Boccardi). A disposizione: Fontanelli, Melandri, Pipicella, Vinci. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Sighinolfi, Milani, Vassallo, Florentine, Grazioli, Boccardi (Pistoiese)

Consonni dalla panchina

Recupero: 0’ e 7’