Cinque titoli provinciali giovanili ed un gran bel crono di Mouhamed Pouye sui 100 metri piani hanno impreziosito un week end da ricordare per Atletica Ravenna; ben 90 atleti giallorossi hanno calcato le piste dell’Emilia Romagna, portando vittorie, podi e tanti record personali.

A San Marino, l’ostacolista giallorosso Mouhamed Pouye (categoria Promesse) si è imposto nella gara dei 100 metri piani uomini e con 10”95 ha migliorato il suo record personale, registrando la migliore prestazione stagionale di categoria in Emilia Romagna e la nona in Italia. Già la scorsa settimana, a Modena, Pouye aveva dimostrato di essere in un invidiabile stato di grazia, correndo i 100 metri con il crono di 10”88, ma il vento, appena superiore ai 2 metri al secondo non ha permesso di convalidare il record. Sempre nel meeting di San Marino da segnalare due ottimi podi: il 3º posto nel salto in lungo uomini per Davide Guiduzzi con il record personale di 6,12 metri ed il 3º posto nel getto del peso allievi per Luca Boraso con il personale di 8,42 metri.

A Ravenna, nella seconda giornata dei Campionati Provinciali Cadetti tre titoli sono andati ad appannaggio dell’Atletica Ravenna. Eduard Butnaru si è imposto nel salto in alto con il record personale di 1,69 (migliore prestazione stagionale di categoria in regione) laureandosi campione provinciale. Sui 300 metri piani la velocista ravennate Angelica Antonioli ha conquistato il primo gradino del podio e con il record personale di 41”1 ha conseguito il titolo di campionessa provinciale cadette, bissando quello sugli 80 metri piani conquistato nella prima giornata dei campionati. Sempre sui 300 piani anche il 2° gradino del podio è andato all’Atletica Ravenna, a Lorenza D’Andrea Ricchi con 44”9 (record personale). Nei 60 ostacoli campionessa provinciale Maddalena Dini con il crono di 13”5. Altra vittoria per la staffetta 4×100 Ravenna A Cadetti composta da Antonio Di Costanzo, Leonardo Prati, Ettore Bonomo, Eduard Butnaru.

A Cesena due titoli provinciali categoria ragazzi per il promettente portacolori dell’Atletica Ravenna Davide Benini nel lancio del vortex con il record personale di 47,75 metri e nei 60 metri ostacoli con 9”3. Primo gradino del podio per la staffetta 4×100 Ragazzi con Marco Dini, Giacomo Vincenzi, Daniele Vecchio Domanti, Alessandro Venturini.