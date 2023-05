Davanti a oltre 600 spettatori al PalaCosta i giovani ravennati trionfano con un doppio 3-0. Pass per le finali nazionali di categoria conquistato anche dall’Under 15 (seconda in regione)

Conquistando altre due vittorie per 3-0, autentico suo marchio di fabbrica di questa annata, la Consar Under 19 rivince il titolo regionale (il quinto di fila per il gruppo dei 2004) e accede alle finali nazionali, in programma ad Agropoli dal 23 al 28 maggio. In un PalaCosta festante e ribollente di tifo (oltre 600 gli spettatori presenti) la compagine di Guarnieri batte nella semifinale del mattino il Modena Volley, in una gara a senso unico, tenuta in mano fin dai primi scambi, e si ripete nella finalissima del pomeriggio contro il Moma Anderlini, uscito vincitore per 3-0 nell’altra semifinale del mattino contro il Niagara 4 Torri Ferrara. Nella riedizione della finale scorsa, la compagine modenese, dopo avere perso nettamente il primo set, ha il merito di tenere testa ai padroni di casa per quasi tutto il secondo set e buona parte del terzo.

Oltre al titolo regionale, la Consar porta a casa i premi per il miglior alzatore, assegnato a Filippo Mancini, il miglior centrale, attribuito a Robert Chirila, in prestito dalla Wimore Parma di A3, il miglior schiacciatore, andato a Mattia Orioli, e per il miglior giocatore della final four, riconosciuto a Alessandro Bovolenta (34 punti nelle due gare). Il Moma Anderlini, che lascia il campo tra gli applausi comunque del pubblico, si consola con il pass per la finale nazionale e con il premio per il miglior libero, vinto da Massimo Schiavoni.

“Questa è una squadra che ha un suo nucleo storico formato dai 2004 – commenta coach Guarnieri – rinforzato da Chirila, che ha giocato a Parma in A3, da Truocchio che la scorsa stagione era a Modena, e da Orto, che era a Vibo. E’ un gruppo che è cresciuto molto a livello tecnico e di esperienza grazie anche al campionato di A2 che hanno appena finito di giocare. E insieme a loro c’è un gruppo di ragazzi che sono stati importanti durante tutta la stagione sia per le partite della fase provinciale e regionale sia per gli allenamenti in preparazione a questa final four, permettendoci di fare allenamenti di qualità”.

Anche la squadra Under 15 della Consar centra il traguardo della finale nazionale, in programma a Prato dal 16 al 21 maggio. Nella final four di Collecchio, il sestetto di Minguzzi batte in semifinale la Pallavolo Bologna per 3-1 (25-23, 21-25, 25-12, 25-19) e poi, col pass delle finali nazionali in tasca, si è arresa nell’atto conclusivo per 3-0 (25-23, 25-12, 25-19) alla Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Siamo veramente contenti del risultato – ammette il tecnico Valerio Minguzzi – anche se ci è dispiaciuto avere perso la finale, però non dobbiamo dimenticare che questo era un gruppo sperimentale e un po’ alla volta, mattoncino dopo mattoncino, è riuscito a costruire gioco, a trovare compattezza e intesa fino ad arrivare a prendersi la finale nazionale, che andremo a giocare con grande serenità, convinti di poter fare bene”.

In ambito regionale resta ora la final four dell’Under 17 d’eccellenza, in calendario domenica 14 maggio a Reggio Emilia, dove la Consar affronterà in semifinale il Modena Volley. Qui in palio c’è la finale nazionale a Trento dal 30 maggio al 4 giugno.

Il tabellino della semifinale Under 19

Ravenna-Modena Volley 3-0 (25-12, 25-16, 25-16)

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 16, Chirila 6, Minniti 1, Truocchio 12, Orioli 17, Orto (lib.), Candito. Ne: Chiella, Tomassini, Pascucci, Falzaresi, Fucksia (lib.), Ravaglia. All.: Guarnieri.

MODENA VOLLEY: Melato 1, Castagneri, Sandu 4, Rascato 3, Menabue 6, Schianchi 5, Bini (lib.), Brondolo 3, Malavasi 4, Pauli, Comparoni, Gozzi, Bertagnoli, Ugolini (lib.). All.: Asta.

ARBITRI: Garattoni di Verucchio e Catalano di Rimini.

NOTE: Durata set: 20’, 21’, 22’, tot. 63’. Ravenna (6 bv, 12 bs, 8 muri, 6 errori, 65% attacco, 50% ricezione, 25% perf.), Modena (2 bv, 8 bs, 2 muri, 12 errori, 33% attacco, 48% ricezione, 15% perf.).

Il tabellino della finale Under 19

Ravenna-Moma Anderlini 3-0 (25-16, 25-21, 25-20)

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 18, Minniti 4, Chirila 4, Orioli 9, Truocchio 10, Orto (lib.), Tomassini 3, Falzaresi. Ne: Chiella, Pascucci, Fucksia (lib.), Ravaglia, Candito. All.: Guarnieri.

ANDERLINI MODENA: Artioli, Serafini 2, Bertoni 2, Alberghini 3, Signorini 12, Riccò 5, Schiavoni (lib.), Zanetti, Storchi 4, Luppi 1. Ne: Bertazzoni, Totti, Gambaretto (lib.), Bernardelli. All.: Tomasini.

ARBITRI: Catalano di Rimini e Garattoni di Verucchio.

NOTE: Durata set: 21’, 24’, 27’, tot. 72’. Ravenna (5 bv, 19 bs, 7 muri, 6 errori, 44% attacco, 62% ricezione, 26% perf.), Anderlini (4 bv, 8 bs, 3 muri, 16 errori, 28% attacco, 41% ricezione, 20% perf.).