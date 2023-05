La società giallorossa abbraccia le comunità colpite dal maltempo e chiama a raccolta i propri tifosi per l’importante gara di domenica

Dopo la recente alluvione che ha colpito i territori della provincia, il Basket Ravenna vuole abbracciare la cittadinanza dei comuni più colpiti, offrendo loro l’ingresso gratuito alla partita di domenica, che vedrà l’OraSì ospitare Casale Monferrato in una cruciale sfida salvezza. Esibendo la carta d’identità in biglietteria i residenti a Bagnacavallo, Castelbolognese, Conselice e Faenza, avranno quindi un tagliando gratis.

Promozione “porta un amico”

Per tutti gli altri, la società propone inoltre la promozione speciale “porta un amico”: per ogni tagliando acquistato a 10€, un ulteriore biglietto sarà disponibile in omaggio (la promozione non si applica ai biglietti poltrona).

Tutti al Pala de Andrè: #difendiamola2 .

Resta aperta la prevendita

Prevendita biglietti aperta da giovedì 4 maggio con tagliandi disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-casale/206573 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ). Sui biglietti in prevendita non è possibile applicare la promozione.

Tagliandi disponibili anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, giovedì 4 e venerdì 5 maggio, dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà poi dalle ore 17 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.