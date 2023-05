Dopo la recente alluvione, inoltre, i giallorossi vogliono abbracciare la cittadinanza dei comuni più colpiti, offrendo loro l’ingresso gratuito alla partita

L’OraSì Ravenna torna fra le mura amiche del Pala De Andrè ospitando la NoviPiù Casale Monferrato, domenica 7 maggio alle ore 18, per tenere vive le speranze di salvezza e rialzarsi dopo la dura sconfitta subita sabato scorso a Cremona. Alla squadra di Coach Lotesoriere restano le ultime tre gare per giocarsi le proprie carte nel Girone Salvezza, tre finali nelle quali i giallorossi lotteranno per mantenere la Serie A2.

Per continuare a lottare tutti assieme, la società giallorossa chiama nuovamente a raccolta la città e il mondo sportivo Ravennate per conservare la categoria ricordando che, per le quattro partite di seconda fase, i biglietti (escluso il settore delle poltrone) sono a 10€ per tutti.

In occasione di questa partita, la società propone inoltre la promozione speciale “porta un amico”: per ogni tagliando acquistato a 10€, un ulteriore biglietto sarà disponibile in omaggio (la promozione non si applica ai biglietti poltrona).

Dopo la recente alluvione, inoltre, i giallorossi vogliono abbracciare la cittadinanza dei comuni più colpiti, offrendo loro l’ingresso gratuito alla partita. Esibendo la carta d’identità in biglietteria i residenti a Bagnacavallo, Castelbolognese, Conselice e Faenza, avranno quindi un tagliando gratis.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 7 maggio. Arbitri della partita saranno Stefano Wasserman di Trieste, Marco Barbiero di Milano e Umberto Tallon di Bologna.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Sappiamo che la situazione è molto difficile, ma vogliamo continuare a lottare e dare battaglia a partire da questa partita: per rispetto alla maglia che indossiamo e ai nostri tifosi dobbiamo mostrare una faccia diversa rispetto a quanto successo nella scorsa gara. La prestazione e il risultato sappiamo che possono esserci come non esserci, ma lo scoramento che si è visto negli ultimi quindici minuti di settimana scorsa non è una cosa che dobbiamo mostrare, per rispetto del lavoro che abbiamo fatto in questi otto mesi e soprattutto per rispetto verso chi ci sostiene nonostante il periodo”.

Le altre partite della 6° giornata della 2° fase di Serie A2 Girone Salvezza

Allianz Pazienza San Severo – Kienergia Rieti

Staff Mantova – E-Gap Stella Azzurra Roma

Caffè Mokambo Chieti – Ferraroni Juvi Cremona (ore 19)

La classifica

Caffè Mokambo Chieti 14, E-Gap Stella Azzurra Roma, Ferraroni Ju-Vi Cremona, Staff Mantova 12, Allianz Pazienza San Severo, NoviPiù Casale Monferrato, Kienergia Rieti 10, OraSì Ravenna 8.

Biglietteria

La biglietteria del Pala De Andrè aprirà dalle ore 17 di domenica 7 maggio, così come i cancelli del palazzetto.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/Ticket/bkt-ravenna-p-manetti-s-dil-a-r-l-vs-casale/206573 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Questi i prezzi:

Poltrona: 22 euro

Biglietto unico: 10 euro

Biglietto omaggio (under 6 anni e atleta Basket Ravenna e società sportive affiliate)

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).