Dopo un buon primo tempo i giallorossi calano nella ripresa e cedono per 0-1

Una partita a due volti quella vista a Benelli dove il Ravenna era sceso in campo con buon piglio nella prima frazione, i giallorossi infatti con un po’ più di mira sarebbero potuto anche andare in vantaggio, ma sono poi calati vistosamente nella ripresa quando Formato e compagni hanno trovato la via del gol e legittimato una vittoria che per i gialloblu vale la salvezza.

Gadda si affida in avvio di gara alla qualità di Tabanelli e preferisce Grazioli nei tre dietro, dirottando Lisi sull’out destro. La posta in palio è alta per le due squadre e l’avvio è contratto, ci prova Lussignoli da fuori a cambiare il ritmo al 9’ ma il tiro è alto. Il gioco è in mano ai giallorossi che con una buona azione corale al 17’ si presentano in area con Grazioli che scambia con Guidone e conclude di interno mancino sfiorando il palo. Di nuovo Ravenna vicino al gol con l’incornata di capitan Guidone al 25’ ma la palla esce alla sinistra di Burigana. Il Lentigione alleggerisce la pressione alla mezzora con uno degli uomini più esperti, Agnello, che prova dalla distanza a sorprendere Venturini ma senza trovare lo specchio. Il Ravenna ci riprova prima con Guidone al 40’ ma il capitano ben imbeccato in profondità viene anticipato all’ultimo dall’estremo difensore gialloblu, poi allo scadere con un pregevolissimo tiro al volo di Tabanelli che sfiora l’incrocio. Nonostante le occasioni in casa giallorossa la gara non si sblocca.

Lo spartito cambia nella ripresa quando il Lentigione parte a testa bassa per cercare quel gol che potrebbe valere la salvezza. Subito al 3’ ci vuole tutta l’abilità di Venturini per deviare in angolo il tiro di La Vigna e per distendersi proprio nel successivo corner sull’incornata di Formato. Sono le avvisaglie del vantaggio ospite che arriva proprio con il bomber del Lentigione Formato che è pronto a farsi trovare sul secondo palo e deviare in spaccata un cross radente di Cortesi. Il Ravenna prova subito al 13’ a pareggiarla, ma di nuovo Burigana è attento a chiudere lo specchio a Guidone che si era presentato solo contro l’estremo difensore eludendo il fuorigioco ospite. L’occasione giallorossa è però un fuoco di paglia e la ripresa è avara di occasioni. A nulla valgono le carte giocate dalla panchina da Gadda che cerca di sfruttare tutto il potenziale offensivo a disposizione ma che continua a sbattere contro il muro eretto dal Lentigione a difesa di un risultato che vale oro. Anzi lo sbilanciamento in avanti del Ravenna apre praterie che potrebbero permettere agli ospiti di arrotondare e chiudere la gara anzitempo, ma un Venturini decisamente in grande spolvero chiude sia a Formato che a Sala la porta a doppia mandata. Non bastano i 6 di recupero al Ravenna per cambiare le sorti di una gara che, complice una ripresa decisamente sotto tono, fanno terminare la stagione anzitempo ai giallorossi senza la disputa dei playoff.



IL TABELLINO

RAVENNA FC – LENTIGIONE 0-1

Marcatori: 53’ Formato

RAVENNA FC: Venturini, Luciani (76’ Vinci), Tabanelli (72’ Capece), Marangon (62’ Ndreca), Abbey, Tafa, Guidone, D’Orsi, Lussignoli, Lisi (62’ Melandri), Grazioli. A disposizione: Bill, Fontanelli, Spezzano, Ravaglia, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda.

LENTIGIONE: Burigana, Iodice, Roma, Agnello, Egharevba, Formato, Cortesi M. (69’ Sala), La Vigna (86’ Muro), Sabotic, Cortesi N. (75’ Bertolotti), Rossini. A disposizione: Cheli, Lugli, Esposito, Afoasi, Gozzi, Canrossi. Allenatore: Paolo Beretti

Ammoniti: Lussignoli, D’Orsi, Cortesi N, Sala

Recupero: 1’ e 6’