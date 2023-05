Buona prova di squadra dei giallorossi che forzano 21 palle perse avversarie

L’OraSì Ravenna non molla e riapre la corsa salvezza battendo Casale Monferrato al Pala De Andrè per 78-76. I giallorossi mettono in campo una bella prova corale e spaccano la partita nel terzo quarto grazie alla difesa, che forza 21 palle perse avversarie nel corso della gara. Nel finale i piemontesi, che nel primo tempo avevano tirato 6/8 da 3 punti (sarà 13/24 alla fine), tornano sotto salvando il punteggio del doppio confronto, ma non riaprono la partita.

Doppia cifra per Anthony (15 punti), Musso (14, tutti nel secondo tempo), Bartoli (14) e Bonacini (12); solida anche la prova di Oxilia, che aggiunge 8 rimbalzi e 4 recuperi agli 8 punti. Per gli ospiti, invece, non basta la prova da miglior realizzatore di Justice (24 punti).

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere schiera Vrankic in quintetto con Anthony, Bonacini, Musso e Petrovic. La tripla di Bonacini apre la contesa e l’OraSì va avanti 9-5 con quella realizzata da Anthony al termine di un’ottima circolazione. La reazione ospite è ispirata da Justice, che segna la tripla del sorpasso sul 12-14. Ravenna torna sopra, ma subisce due bombe consecutive da Leggio per il 18-22, chiudendo poi il primo quarto 20-22.

In avvio di seconda frazione l’OraSì piazza un parziale di 13-4 chiuso dalla tripla di Vrankic per il 33-26, ma la risposta arriva ancora con due triple consecutive di Leggio, che riporta i suoi a -1 sul 33-32. Ravenna sbaglia qualche tiro ben costruito, mentre le percentuali di Casale restano alte e gli ospiti provano ad allungare sul 35-39. Allo scadere Bonacini concretizza in contropiede una palla rubata e le squadre tornano negli spogliatoi sul 37-39.

Al rientro dall’intervallo lungo le bombe di Bonacini ed Anthony (43-39) spingono i padroni di casa fino al 47-41, ma ancora i canestri pesanti (due volte Sarto e Justice) tengono a galla Casale, che risponde con un 2-11 di parziale e sorpassa sul 49-52. Musso risponde sempre da dietro l’arco per il 52-52 e lancia il contro-parziale giallorossi (12-2), con la tripla di Anthony e il canestro di Bartoli che valgono il 61-54.

Il parziale si estende fino a 18-4 in apertura di quarto quarto, con ancora Bartoli a firmare il massimo vantaggio sul 67-56. Casale prova a tornare sotto con la tripla di Formenti per il 67-62, ma capitan Musso, sempre da dietro l’arco, riporta i padroni di casa sopra in doppia cifra sul 74-64. Gli ospiti ci provano fino alla fine (76-73), ma i liberi di capitan Musso (78-73) chiudono la contesa rendendo inutile la tripla allo scadere di Sarto per il definitivo 78-76.

Il post-partita

“Una bellissima vittoria – commenta a caldo Coach Lotesoriere –, anche perché sappiamo che da oggi in poi c’è un domani solo se si vince la partita. Abbiamo fatto la gara che volevamo, soprattutto dal punto di vista difensivo. Purtroppo negli ultimi due minuti avremmo anche potuto giocare per ribaltare la differenza canestri, ma abbiamo gestito male un paio di attacchi.

Siamo però riusciti a mandare al pubblico e all’ambiente il messaggio che volevamo dopo la bruttissima prestazione di Cremona: noi stiamo continuando a lavorare e dare del nostro meglio, e oggi, anche con protagonisti diversi dalla gara vinta a Roma, abbiamo portata a casa la partita di squadra, che è la cosa più importante. Ora sappiamo che possiamo pensare alla prossima gara, che sarà un’altra sfida da dentro o fuori: la prepareremo con tutte le energie che ci sono rimaste”.

Il tabellino

OraSì Basket Ravenna – NoviPiù Casale Monferrato 78-76 (20-22, 37-39, 61-54)

Ravenna: Anthony 15, Giordano 6, Musso 14, Bartoli 14, Oxilia 8, Vrankic 5, Onojaife ne, Galletti ne, Giovannelli ne, Petrovic 4, Minardi ne, Bonacini 12. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Casale Monferrato: Sarto 9, Ellis 4, Carver 4, Mele ne, Valentini 8, Formenti 5, Martinoni 10, Ghirlanda ne, Poom ne, Leggio 12, Justice 24. All.: Stefano Comazzi. Ass.: Giorgio Lazzarini, Gabriele Longo, Edoardo Vercelli.

Arbitri: Stefano Wasserman di Trieste, Marco Barbiero di Milano e Umberto Tallon di Bologna.