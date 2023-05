Contro il Lentigione gli uomini di Gadda devono vincere per accedere alla post season

Ultima chiamata in campionato per i giallorossi che al Benelli affronteranno il Lentigione, gara che per entrambe le squadre rappresenta un match da dentro o fuori. Se per Guidone e compagni si tratta di staccare il pass per andarsi a giocare i playoff, per i gialloblu, invischiati nella lotta per la salvezza, si tratta di portare a casa punti per evitare i playout. In un Benelli che attende la sfilata del settore giovanile giallorosso (inizio ore 14,10) che, dopo una stagione impegnativa ma ricca di soddisfazioni abbraccerà i propri tifosi, il match che ne seguirà avrà ben altro aspetto amichevole.

In casa Lentigione in questa settimana c’è stato l’ennesimo terremoto di una stagione bel lontana dalle attese, i gialloblu infatti, a discapito di una rosa che può contare giocatori di assoluto livello quali Formato, Agnello e Cortesi solo per citarne alcuni, è sempre stata nelle retrovie. A farne le spese alla vigilia dell’ultima gara il tecnico Benuzzi che ha lasciato il posto a Beretti, cui hanno seguito a stretto giro le dimissioni del DS Biagini. Arrivare al Benelli in un match da dentro o fuori come quello di oggi sembra lontano anni luce dal Lentigione di una stagione fa quando, proprio i gialloblu, vinsero contro i giallorossi guidati da Dossena la finale dei playoff.

In casa giallorossa per non discostarsi dalle costanti che hanno costellato la stagione, Massimo Gadda dovrà nuovamente barcamenarsi tra gli infortuni che, in questa settimana, hanno decimato la difesa. Ai problemi muscolari lamentati da Magnanini, si sono aggiunti infatti quelli di Pipicella e Boccardi che non rientrano tra i convocati. A loro si aggiunge la squalifica di Milani per un reparto che di fatto lascia ben pochi margini di manovra al tecnico giallorosso che scenderà in campo con Spezzano, Tafa e Luciani, tre giocatori per tre maglie. Più possibilità di scelta in mediana ed in attacco con il rientro dalla squalifica di Capece e con un Tabanelli che ha potuto lavorare serenamente in settimana e sembra aver migliorato la propria condizione fisica, altra situazione che ha fatto tribolare per tutta la stagione il talento ravennate.

Gli infortuni non scompongono Massimo Gadda che è focalizzato solo sulla conquista dei playoff: “Sarà una gara molto difficile, loro sono una squadra molto buona, hanno elementi di qualità come Sala, Cortesi, Formato. Il Lentigione ha avuto una stagione complicata, ma noi dobbiamo fare il massimo per potere conquistare questi playoff. Abbiamo lavorato sei mesi molto bene con ragazzi eccezionali e vogliamo coronare questo percorso. Ci vorrà il miglior Ravenna per venirne a capo oggi.”.