I giallorossi si giocano molte delle chance di rimanere in corsa per mantenere la categoria

Reduce dalla bella vittoria casalinga su Casale Monferrato, che ha alimentato le speranze di salvezza giallorosse, l’OraSì Ravenna torna in campo per un’altra importantissima sfida: la squadra di Coach Lotesoriere si giocherà molte delle chance di rimanere in corsa per mantenere la categoria sul difficile campo di Rieti.

A due giornate dalla fine del Girone Salvezza, infatti, i ravennati e i prossimi avversari condividono l’ultima posizione in classifica, e nella gara di andata al Pala De Andrè fu la Kienergia a spuntarla per 68-75, nonostante la furiosa rimonta ravennate nel secondo tempo.

La palla a due è in programma alle ore 18 di domenica 14 maggio. Arbitri della partita saranno Alessandro Tirozzi di Bologna, Calogero Cappello di Porto Empedocle e Francesco Terranova di Ferrara.

Il pre partita di Coach Alessandro Lotesoriere

“Con la vittoria di domenica scorsa abbiamo conquistato l’opportunità di poterci giocare a Rieti le nostre chance. Andiamo ad affrontare una squadra mentalmente solida, che in casa ha sempre una marcia in più e un enorme furore agonistico. Proveremo a tirar fuori la nostra migliore partita dell’anno, specialmente a livello di solidità mentale”.

Live match

Diretta streaming su LNP PASS ( https://lnppass.legapallacanestro.com/ ). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).