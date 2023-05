I Raggisolaris si portano avanti 1-0 nella serie

Inizia con una grandissima vittoria la finale play off dei Blacks, che sbancano con autorità il campo della Real Sebastiani Rieti, violato soltanto due volte in stagione. Una prestazione di grande autorità e di carattere davanti a tanti tifosi faentini che hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto. Martedì alle 21 si torna in campo ancora a Rieti e sarà un’altra storia, ma la vittoria in gara 1 resterà comunque una delle più belle partite della stagione.

Rieti parte forte andando sul 5-0, ma i Blacks fanno subito la voce grossa ribaltando l’inerzia e andando sul 14-2 grazie alla difesa e al dominio sotto canestro. Un vantaggio che arriva sul 28-19 poi Rieti reagisce e ritorna in scia (27-31) e proprio nel momento di difficoltà si vede il carattere dei faentini. I Raggisolaris conquistano preziosi tiri liberi non trovando la via del canestro, arrivando all’intervallo avanti 40-37. A spezzare l’equilibrio ci pensa capitan Petrucci con 8 punti consecutivi portando i romagnoli sul 66-56 al 36’. Rieti risponde con un break di 6-0 (62-66), ma Faenza vuole vincere ad ogni costo e con Vico piazza il punto esclamativo per il 72-63, confezionando una grande impresa. I Blacks si portano avanti 1-0 nella finale.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti – Blacks Faenza 68-72 (14-22; 37-40; 53-52)

REAL SEBASTIANI RIETI: Tomasini 9, Paesano 4, Contento 8, Piccin 13, Valente ne, Chinellato 11, Mazzotti 7, Piazza 2, Ceparano, Pagani 7, Frattoni ne, Bushati 5. All.: Dell’Agnello

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 4, Vico 20, Poggi 9, Castellino, Voltolini 5, Molinaro 4, Petrucci 15, Aromando 6, Ragazzini ne, Pastore 9, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

Arbitri: Castellano – Vastarella

Note. Tiri da 2: RI: 18/39, FA: 17/36; Tiri da 3: RI: 5/18, FA: 6/22; Tiri liberi: RI: 17/23, FA: 19/22; Rimbalzi totali: RI: 27, FA: 41.

USCITO PER FALLI: Poggi

Le gare casalinghe si giocheranno al PalaCattani

Sarà il PalaCattani la casa dei Blacks nella finale play off con la Real Sebastiani Rieti. L’ufficialità è arrivata nel week end ovvero da quando il palasport non è più un hub adibito ad ospitare le persone colpite dall’alluvione evacuate dalle loro abitazioni, ora spostate in alcuni alberghi cittadini, ma è ritornato ad essere un ‘normale palasport’. Un piccolo ma importante passo che compie Faenza verso il ritorno alla normalità.

Le date e gli orari delle partite casalinghe contro Rieti: Gara 3 si giocherà venerdì alle 18, eventuale gara 4 domenica alle 18.

Questo il programma della finale: