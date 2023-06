La società, spinta dalle qualità umane e professionali messe in mostra da entrambi, fondamentali per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di serie D, ha scelto la continuità

Il Ravenna F.C., in una nota societaria, ha annunciato il rinnovo contrattuale di Andrea Grammatica, direttore sportivo, e di Massimo Gadda, allenatore, in vista della prossima stagione calcistica.

Si tratta di una scelta di continuità dettata dalle qualità umane e professionali dimostrate da entrambi al servizio della causa giallorossa, prosegue la nota, qualità che, fin da subito, saranno messe in campo per la costruzione del Ravenna che affronterà il prossimo campionato di serie D.

Per Andrea Grammatica, la prossima, rappresenterà la terza stagione in giallorosso; mentre, per Massimo Gadda, alla seconda esperienza sulla panchina del Ravenna F.C., sarà data la possibilità di lavorare, fin dall’inizio, sul progetto tecnico dopo essere subentrato in corsa nel campionato appena concluso, conclude la nota.