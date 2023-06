La tripla della vittoria di Vico è sputata dal ferro e tra gli applausi del PalaCattani i faentini chiudono la loro stagione

Niente gara 5 per i Blacks, caduti ad un passo dal traguardo quando all’ultimo secondo il ferro ha beffardamente ‘detto di no’ alla tripla di Vico ben costruita (molti l’avevano vista dentro…), ma quello che si ricorderà di questa gara 4 sono la spinta data dal PalaCattani e l’applauso finale che hanno confermato quanto questa stagione sia stata indimenticabile.

Secondo posto in campionato con il record di punti in B, semifinale di Coppa Italia e finale play off sono un bottino incredibile che dà ancora più stimoli ai Blacks in vista della nuova Serie B Nazionale che partirà ad ottobre.

I Blacks hanno un ottimo approccio alla gara mettendo la giusta aggressività, ma Rieti è cinica e colpisce ad ogni errore andando sul 15-7. Faenza reagisce subito grazie al gioco di squadra e con Bandini (da tre) trova la parità del 18-18 poi il sorpasso grazie a quattro punti di Vico per il 22-21, gestendo poi un vantaggio dai 3 ai 5 punti fino all’intervallo chiuso avanti 38-35

Nel secondo tempo entra Pastore, encomiabile nei 18’ in cui è stato in campo nonostante l’infortunio alla mano, e il copione non cambia con i Blacks che si portano sul 55-48. Poi all’improvviso Piazza fa saltare il banco: quattro triple consecutive di Rieti (due sue e una a testa per Contento e Piccin) permettono ai sabini di firmare un break di 12-0 fino al 67-59.

Faenza regge l’urto e reagisce con il tiro da tre di Petrucci per il 67-70 a 2’23’’ dalla fine. I Blacks hanno poi tre occasioni per trovare la parità, ma i tiri sono costruiti con troppa fretta, come affermato da Garelli in sala stampa. Nonostante tutto a 17’’ dalla fine, Faenza è sotto 68-70. La pressione difensiva fa perdere palla a Piazza e così il possesso della vittoria lo ha Vico. La guardia costruisce un ottimo tiro che si infrange sul ferro e ad esultare è Rieti.

Il tabellino

Blacks Faenza – Real Sebastiani Rieti 68-70 (18-18; 38-35; 55-52)

BLACKS FAENZA: Bandini 6, Siberna 7, Vico 17, Poggi 11, Castellino 1, Voltolini 3, Molinaro 4, Petrucci 9, Aromando 10, Pastore, Belmonte ne, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 11, Tomasini 8, Contento 13, Piccin 9, Valente ne, Chinellato 10, Mazzotti, Matrone 4, Piazza 9, Ceparano 4, Pagani 2, Frattoni ne. All.: Dell’Agnello

Arbitri: Schena – Caldarola

Note. Tiri da 2: FA: 13/34, RI: 16/29; Tiri da 3: FA: 8/29, RI: 10/30; Tiri liberi: FA: 18/23, RI: 8/18; Rimbalzi totali: FA: 46, RI: 32.