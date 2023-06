“Il cuore nello sport, il limite sottile tra competizione e bullismo”, incontro con Cuore e Territorio

Una sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e cyber bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado e di riflesso nelle associazioni sportive dilettantistiche

Sabato 10 giugno a partire dalle ore 09.00, presso la Sala Rossa del Pala Mauro De Andrè, l’Associazione Cuore e Territorio con la compartecipazione dell’Assessorato allo sport del Comune di Ravenna terrà un incontro aperto al pubblico e per tutti coloro che praticano lo sport dal titolo: “IL CUORE NELLO SPORT, IL LIMITE SOTTILE TRA COMPETIZIONE E BULLISMO”. Una sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e cyber bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado e di riflesso nelle associazioni sportive dilettantistiche. Una tavola rotonda con le società sportive e gli atleti della città di Ravenna per confrontarsi sul fenomeno e su come lo sport ha un ruolo importante per la crescita dei ragazzi. Una lotta al bullismo utilizzando quei valoro di amicizia, tolleranza e rispetto che lo sport deve saper trasmettere alle giovani generazioni. Aprirà i lavori l’Assessore allo sport Giacomo Costantini e vedrà il presidente di Cuore e territorio, Giovanni Morgese, moderatore, presentare gli ospiti relatori: Giorgio Bottaro, Direttore Generale del Ravenna Basket, Babacar Pouye, tecnico Atletica Ravenna ed ex velocista olimpionico del Senegal, Marco Bonitta, allenatore di Volley, dirigente sportivo e C.T. Nazionale Slovena; Alessandro Brunelli presidente Ravenna Football; Ivan Morini vice presidente Associazione Femminile Maschile Plurale di Ravenna; Enrico Crocetti, avvocato, Luigi D’Aniello, avvocato e istruttore della Krav Magma. L’iniziativa si articola su tema del limite tra competizione e bullismo e l’applicabilità della legge su bullismo anche per le società sportive dilettantistiche e vedrà confrontarsi sul punto la Sen. Marta Farolfi e la Deputata On. Ouidad Bakkali. Al termine dei lavori si aprirà un dibattito con il pubblico presente, condotto dall’Editore di Ravenna24Ore Carlo Serafini e che vedrà rispondere Sandro Pati, promotore dell’iniziativa e Roberto Lolli, presidente del MOVI Ravenna.