In attesa dei prossimi eventi ufficiali di presentazione della stagione – in primis la premiazione delle magliette disegnate dalle scuole, in programma giovedì 15 al Playa Caribe dopo l’annullamento della serata di domenica scorsa causa maltempo – l’attività dei Cerviaman, motivata da intenti benefici, non si ferma nemmeno a livello agonistico.

Così, domenica scorsa, il Cerviaman Marcello Morini ha partecipato, con tanto di divisa ufficiale, alla 23°edizione della Cortina-Dobbiaco, grande classica ideata da Gianni Poli sulla distanza di 30 chilometri, a cui hanno partecipato circa 2000 atleti provenienti anche dall’estero. Il percorso, assai suggestivo, si è sviluppato lungo la tratta della vecchia ferrovia che collegava le due località dolomitiche.

“Per me era la terza partecipazione come appartenente ai Cerviaman – sottolinea soddisfatto Morini, giunto 919° in 2h51’36” –: un’occasione per portare anche fuori dai confini della Romagna il messaggio di solidarietà che contraddistingue il gruppo e che quest’anno è rivolto a Filippo e alle popolazioni alluvionate del nostro territorio”.