Dopo la sfortunata final four dell’under 14, il team under 13 del club di volley femminile di Ravenna si è classificato secondo nelle finali regionali, che hanno invece vinto le loro compagne di un anno più piccole

Eccellente bilancio per le squadre in erba dell’Olimpia Teodora, club di volley femminile di Ravenna, tutte qualificate alle fasi regionali dei campionati di categoria. Dopo la non fortunata final four per la squadra under 14, sconfitta in semifinale nel derby col Mosaico Ravenna che non le ha permesso di raggiungere le finali nazionali, le giovani leonesse hanno disputato le finali regionali under 13 ed under 12.

Il cammino delle prime, condotte in panchina da Lisa Mazzotti e da Jessica Comandini, è stato un percorso netto fin dalla fase territoriale, nella quale la corazzata giallorossa, potenziata in corso d’opera da innesti di qualità provenienti dal Mosaico Ravenna, ha vinto con autorevolezza tutte le partite della stagione regolare, facendo suo il titolo provinciale in finale contro la coriacea formazione dell’Involley Lugo.

Quarto di finale regionale, invece, contro l’Anderlini Modena, valido per l’accesso alla finale a quattro e filo con la vittoria che non si interrompe. Il 3-0 alle modenesi, però, resta nel cuore per il grande gesto delle ospiti che si sono presentate alla “Ricci Muratori” con scatole piene di aiuti per gli alluvionati. La finale regionale si è, così, giocata venerdì 2 giugno a Renazzo di Cento, paese in provincia di Ferrara, e si è aperta con una bella semifinale vinta contro l’Energy Parma, più combattuta di quel che dice il “solito” 3-0. La giornata si è, poi, conclusa con la finalissima, giocata contro la Vap Piacenza. Quest’ultimo match è stata una vera maratona in un caldo infernale, con le giallorosse che sono andate sotto, perdendo il loro primo set stagionale, salvo essere capaci di reagire e di portarsi in vantaggio grazie a due set eccellenti. Si sa, però, che le partite a questo livello non sono mai finite, e così, la squadra di Mazzotti, ha pagato la mancanza di amalgama dovuta alle pochissime occasioni concesse di avere tutto il gruppo a disposizione. La squadra piacentina ha, quindi, ringraziato ed ha prevalso al quinto set.

Di seguito, il tabellino della finale regionale under 13 di pallavolo femminile, giocata a Renazzo di Cento, paese in provincia di Ferrara, tra l’Olimpia Teodora e la Vap Piacenza:

Olimpia Teodora-Vap Piacenza 2-3; 22-25, 25-14, 25-13, 21-25 e 10-15

Infine, la rosa della squadra ravennate: Anita Piani, dal Mosaico Ravenna; Melania Ukhova, dal Mosaico Ravenna; Viola Baldassarri, dal Mosaico Ravenna; Sofia Servadei, dal Mosaico Ravenna; Erika Jakic, dal Mosaico Ravenna; Sofia Militello; Alice Tassinari; Chiara Boschi; Letizia Gentilini; Viola Pasini; Emma Benvenuti; Viola Grilli; Matilde Fabbri; Giulia Ghirelli; Martina Venturi; Viola Zauli; Anita Messina; Benedetta Ricci; Giulia Tomassini; Martina Vittoria; ed Aurora Bovolenta.

Lisa Mazzotti, coach delle giovani bizantine con animo da combattente com’era da giocatrice, non nasconde un po’ di delusione al termine della finale persa che poteva valere il titolo regionale, nelle affermazioni riportate di seguito: “Perdere non mi è mai piaciuto, ma se pensiamo che questa squadra è stata costruita in corso d’anno e che ha avuto pochissime occasioni per allenarsi assieme, devo dire che le ragazze abbiano fatto un ‘quasi’ miracolo. Da inizio stagione ho chiesto loro di entrare in palestra col sorriso e con entusiasmo, pensando di poter fare qualcosa di grande, e così è stato. Vederle tenersi per mano e cantare l’inno nazionale prima della finale è stata una bellissima emozione, sono fiera di tutte loro, le ringrazio per la fiducia che hanno avuto in me e per aver lottato fino in fondo”, ha concluso la Mazzotti.

Titolo regionale conquistato, invece, per la squadra under 12 dell’Olimpia Teodora, allenata da Mauro Squarzoni, che a Casinalbo, paese in provincia di Modena, si è misurata nel concentramento finale a nove squadre divise in tre gironi da tre team ciascuno. Nella mattinata, vittoria 3-0 contro Rubiera, club dell’omonimo paese in provincia di Reggio Emilia, e vittoria 2-1 contro la Volley Parma, grazie alle quali le giovani giallorosso hanno ottenuto la qualificazione al girone finale valido per i piazzamenti dal primo posto al terzo posto. Qui, i successi pieni sul Pgs fides Modena e sull’Ozzano, squadra dell’omonimo paese in provincia di Bologna, hanno regalato alle “leoncine” la gioia del titolo di campionesse.

Di seguito, i risultati del girone valido per i piazzamenti dal primo posto al terzo posto, giocato a Casinalbo, paese in provincia di Modena, e nel quale hanno trionfato il team under 12 delle giovani giallorosse:

Olimpia Teodora-Pgs Fides Modena 2-0; 15-12 e 15-14

Pgs fides Modena-Pallavolo Ozzano 2-0; 15-14 e 15-11

Pallavolo Ozzano-Olimpia Teodora 0-2; 8-15 e 7-15

Mauro Squarzoni, tanti anni in panchina con diverse generazioni di giocatrici, non ha perso l’entusiasmo e la voglia di lavorare per far crescere quotidianamente le giovani, facendo trapelare molto entusiasmo nelle parole, di seguito riportate, successive al girone finale che ha consegnato la vittoria alle giallorosse: “Abbiamo vinto il primo titolo regionale di questa categoria disputato con nuove regole che adattano rete, pallone e dimensioni del campo alle giovani atlete. E tutte le ragazze a referto devono scendere in campo per un set almeno. Per il resto, gli ingredienti sono sempre gli stessi, ossia rumore di tamburi di palloni che rimbalzano, assolo di trombe, grida di gioia, esultanze, pianti, nonni e genitori tifosi, caldo, odori forti, ed in mezzo a tutto questo bailamme… Abbiamo vinto! Brave ragazze”, ha concluso il coach bizantino.

La stagione delle giovani leonesse terminerà, poi, con la ciliegina sulla torta. Da martedì 13 giugno a giovedì 15 giugno compresi, sul litorale di Schiavonea-Corigliano-Rossano, in Calabria, le giallorosse dell’Olimpia Teodora parteciperanno al trofeo nazionale “S3 under 12 tre contro tre”, una competizione non agonistica ma una vera festa ed una bella esperienza, che le ragazze hanno conquistato con grande impegno, vincendo, prima, la fase territoriale, poi, la fase regionale, disputata a Porretta Terme, paese in provincia di Bologna, lunedì 15 maggio.

Per concludere, la rosa della squadra ravennate, con Mauro Squarzoni, smart coach, e con Lisa Mazzotti, assistente: Viola Bellettati; Chiara Boschi; Aurora Bovolenta; Francesca Carta; Sara Fanciullini;, Nicol Fornasari; Federica Lorenzi; Viola Mandorlini; Anita Messina; Linda Pezzi; Giulia Reale; Ludovica Visconti; Meriem Edi Fall; Princesse Onyejose; Emma Rizzi; Giulia Naldi; e Bianca Torcellini.