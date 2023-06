Appuntamento il 13 agosto per il test pre Mondiale contro Portorico

Grande notizia per il mondo dello sport ravennate e in particolare per la pallacanestro. Dopo 33 anni la Nazionale italiana di basket torna a giocare a Ravenna: l’appuntamento è per il 13 agosto, al Pala de Andrè, dove gli azzurri di Coach Pozzecco sfideranno Portorico, anch’essa qualificata per il Mondiale, nell’ultimo test di preparazione in vista della competizione ufficiale in programma a settembre.

Era dal 5 dicembre 1990 quando per la prima e ultima volta la nazionale era stata di scena a Ravenna, in quell’occasione per una gara valida per le qualificazioni agli Europei del 1991, contro l’Olanda, successo azzurro per 126-78, vittoria più larga della storia della nazionale contro gli Orange.

Grande apprezzamento per la FIP che ha premiato Ravenna ed il movimento cestistico cittadino. Il Basket Ravenna e le altre società cestistiche del territorio verranno coinvolte, a partire dalla Compagnia dell’Albero.