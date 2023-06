L’allenatore Marco Bonitta promette novità entro pochi giorni. Stamattina la squadra under 19, reduce dal successo nazionale, ricevuta in Comune

“Stiamo portando a termine una serie di contatti e con alcuni giocatori siamo ormai in dirittura d’arrivo. Fra qualche giorno dovremmo essere in grado di cominciare a ufficializzare queste trattative che ci lasciano tranquilli sulla possibilità di disputare un campionato di alto livello. L’obiettivo è essere tra le squadre che hanno la possibilità di ambire alla promozione in SuperLega anchese questo non è il nostro obiettivo di partenza”. Dopo il ritorno a Ravenna del Centrale Stefano Mengozzi, l’allenatore della Consar Marco Bonitta delinea gli obiettivo della squadra per il campionato di volley 2023-2024 in A2, un campionato che si annuncia molto combattuto con tante squadre che stanno rafforzando i rooster.

L’occasione per fare il punto sulla situazione è stata questa mattina in Comune dove una delegazione dell’Under 19 della Consar, reduce dal trionfo nel campionato italiano di categoria, è stata ricevuta dall’assessore allo Sport. Nel corso di una conferenza stampa, l’assessore allo sport Giacomo Costantini ha voluto portare i saluti e i ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale per un’impresa che ha scritto una nuova pagina del volley giovanile in città. Alla conferenza hanno partecipato anche il presidente del Porto Robur Costa 2030 Matteo Rossi, il direttore tecnico del settore giovanile del club, Marco Bonitta, e Mario Boccaccini, titolare di Creditpartner Ideas & Job Coface, sponsor della finale regionale che è stata disputata a Ravenna, insieme all’azienda Fassa Bortolo. In rappresentanza della squadra i due alzatori Filippo Mancini e Samuele Candito, i due centrali Lorenzo Pollini, Lorenzo Tomassini e gli schiacciatori Mattia Falzaresi e Giovanni Pascucci. I ragazzi hanno riportato le loro emozioni, ripercorso il cammino condotto in questa stagione e svelato il momento decisivo di questa finale nazionale

“Mi congratulo con voi ragazzi, con la squadra tutta e con la società per il risultato straordinario che avete conseguito – ha detto l’assessore Costantini – e che ha reso orgogliosi tutti quelli che amano la pallavolo e sono tanti in città. Il traguardo raggiunto ci fa guardare il futuro con fiducia e ottimismo, grazie anche all’esempio che avete dato ai giovanissimi e a un assetto societario lucido e lungimirante”.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di portare qui in Comune questa coppa, che i ragazzi hanno conquistato con merito – ha aggiunto il presidente Rossi – e che corona un percorso portato avanti con grande pazienza e convinzione. Questa società ha avviato da tempo un progetto importante sul settore giovanile, che nella prossima stagione si amplierà a una fetta di ragazzine Under 12 e 13 per dare una risposta a una crescente richiesta del territorio. Ringraziamo l’Amministrazione per questa testimonianza di attenzione e appoggio che anche in questa circostanza ci ha mostrato”.

“Questa dei ragazzi è stata una grande impresa sportiva, una vittoria che arriva da lontano – ha raccontato coach Bonitta – perché buona parte di questo gruppo arriva da 5 anni di attività insieme. Arrivare all’ultima manifestazione possibile per loro e vincerla è davvero uno straordinario risultato, amplificato dal fatto che la squadra partiva con i favori del pronostico. Non è mai facile vincere quando tutti ti danno per favorito e ti caricano addosso enorme pressione. Sono stati bravi a gestire anche questo aspetto”.

Ad esprimere piena gioia per questa vittoria è stato anche Mario Boccaccini: il suo apporto al club e alla squadra ha portato fortuna. “La fortuna se la sono guadagnata sul campo con pieno merito – ha osservato – perché dietro questa vittoria c’è tutta la loro qualità, il loro talento, e c’è anche un lavoro di preparazione svolto in maniera efficace. Ma c’è un progetto che riguarda il futuro del volley a Ravenna che comincia ad avere i tratti giusti, che ha il senso della continuità quotidiana. Ogni progetto che si rispetti ha poi bisogno di successi e questo scudetto è una finestra aperta sul futuro”.