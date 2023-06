La commissione “Cultura e sport” dell’assemblea legislativa ha fatto il punto sull’emergenza post maltempo, mettendo a referto un primo bilancio che registra danni in 135 strutture per 24.000.000€ totali

Danni per 24.000.000€ in 135 impianti sportivi, tra cui dodici in provincia di Bologna, per 2.000.000€ di danni; tredici in provincia di Forlì-Cesena, per 9.000.000€ di danni; sedici in provincia di Ravenna, per 12.000.000€ di danni; e cinque in provincia di Rimini, per 1.000.000€ di danni. Poi, una prima dotazione iniziale di 5.000.000€, prevista nelle norme nazionali per l’alluvione.

È questo il primo bilancio dei danni del maltempo di maggio che ha colpito gli impianti sportivi in Emilia-Romagna fatto nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, durante la commissione “Cultura e sport” dell’assemblea legislativa, presieduta da Francesca Marchetti, da Giammaria Manghi, capo della segreteria del presidente della giunta regionale.

Gianmaria Manghi, capo della segreteria del presidente della giunta regionale, in merito al bilancio dei danni causati dal maltempo di maggio agli impianti sportivi in regione, si è espresso con le seguenti parole: “Fin dalle prime ore dopo l’alluvione, la Regione ha provveduto a sopralluoghi e ad una stratta collaborazione con enti locali e con istituzioni del territorio. Inoltre, è in corso un costante confronto col governo, in particolare col ministro dello sport”, ha concluso Manghi.

Francesca Marchetti, presidente della commiussione “Cultura e sport”, invece, in merito al tema si è espressa con le seguenti affermazioni: “Occorre affrontare il tema della tutela dei collaboratori sportivi e di tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport. La commissione presterà attenzione al tema”, ha terminato la Marchetti.

Federico Alessandro Amico, capogruppo di ER coraggiosa, in merito al bilancio dei danni provocati dal maltempo del mese scorso agli impianti sportivi in regione, ha così commentato: “È bene che ci siano tutte le risorse necessarie per rimettere in funzione gli impianti e penso che si possa ragionare sull’utilizzo dell’art sport per avere risorse da usare immediatamente”, ha concluso Amico.

Andrea Liverani, della Lega, dal canto suo, si è espresso con le seguenti affermazioni: “Non bisogna dimenticarsi di associazioni sportive e palestre. Ci sono realtà che non hanno nemmeno più un attrezzo con cui operare e che necessitano di aiuto”, ha terminato Liverani.

Francesca Maletti, del Pd, in merito al primo bilancio dei danni del maltempo di maggio che ha colpito gli impianti sportivi in Emilia-Romagna, si è espressa con le seguenti parole: “La Regione ha fatto un lavoro intenso sul territorio. Sono stati coinvolti sindaci, istituzioni, presidenti di associazioni sportive e, più in generale, tutto il mondo sportivo. Data l’importanza del settore, serve capire la tempistica degli interventi e ragionare anche sulle parti private, facendo un monitoraggio anche successivo alla fase emergenziale”, ha concluso la Maletti. A lei ha, infine, replicato Gianmaria Manghi, capo della segreteria del presidente della giunta regionale, con le seguenti affermazioni: “Bisogna prestare attenzione alle associazioni sportive e ai collaboratori del settore sportivo, la cui occupazione è rischio, stante l’impossibilità di far funzionare gli impianti danneggiati”, ha terminato Manghi.