Formatosi nel Club Italia, il ventitreenne di Roma vanta già sette campionati di serie A2 alle spalle, l’ultimo giocato con Lagonegro; mentre a maggio ha partecipato a un collegiale con la nazionale di De Giorgi

Il Porto Robur Costa 2030, club di Ravenna di volley maschile, impegnato, nella prossima stagione sportiva, nel campionato di serie A2, in una nota, ha annunciato l’ingaggio di Marco Rocco Panciocco, schiacciatore reduce dalla stagione in serie A2 con la Cave del Sole Lagonegro, conclusa con la retrocessione.

Panciocco, pur avendo solo ventitré anni, ventiquattro venerdì 3 novembre, essendo nato nel 1999, a Roma, ha già sette campionati di serie A2 alle spalle. Due li ha giocati col Club Italia, squadra con la quale ha disputato anche altre due annate, nei quali ha avuto come compagni di squadra figli d’arte come Gardini, Margutti e Recine, ma anche giocatori che, poi, sono approdati a Ravenna, come Cortesia, Russo e Stefani; uno l’ha passato a Tuscania e a Castellana Grotte; due li ha disputati a Siena; e, infine, l’ultimo l’ha trascorso con la maglia di Lagonegro. In prestito dal Volley Santa Monica Ostia, dove ha iniziato a giocare, lo schiacciatore ha firmato un contratto annuale con opzione per la seconda stagione.

Il ventitreenne, inoltre, porta in dote anche i 310 punti segnati in 24 partite nella scorsa annata, dove è andato in doppia cifra in 17 gare, migliorando il bottino personale della stagione sportiva 2021/2022, arrivato a 274, con 26 ace e con 29 muri. In totale, nelle sue annate in serie A2, sono 960 i punti messi a segno, con 66 ace e con 95 muri.

In merito al suo approdo in giallorosso, Marco Rocco Panciocco, schiacciatore nato nel 1999, si è espresso con le seguenti affermazioni: “Avevo avuto diverse proposte, ma quando è arrivata la telefonata di Bonitta ho subito accettato. A una piazza storica e blasonata come Ravenna e ad un grande allenatore come Bonitta non si può dire di no. La sua telefonata mi ha onorato e mi ha caricato, ed il progetto tecnico che mi ha prospettato mi ha davvero colpito. Io mi sono messo a sua disposizione sia per lavorare per crescere ulteriormente, sia per portare un po’ di esperienza e di conoscenza di questo campionato all’interno del gruppo, che anche quest’anno annovera tantissimi giovani. Questa componente sarà la nostra forza. A maggio ho anche partecipato al collegiale con la nazionale azzurra senior, nello stesso raduno a cui hanno partecipato Bovolenta e Orioli. Dopo la retrocessione, però, mi aspettavo di tutto tranne che mi chiamasse De Giorgi. Devo ammettere che è stata un’emozione grandissima ed un onore immenso. Ora non ci penso, però mi piace pensare che, migliorandomi e crescendo a Ravenna, possa tornare nei pensieri del ct. Il Porto Robur Costa deve essere una tappa importante del mio percorso di crescita, e credo sia la piazza giusta per un atleta per migliorarsi. Il tifo, la carica, la storia, la competenza le ho chiaramente viste e avvertite nel match che, con Lagonegro, ho giocato qualche mese fa al PalaCosta. So di avere una grande responsabilità nel rappresentare ogni volta una città come Ravenna, che è al centro del volley italiano”, ha concluso Panciocco.