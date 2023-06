Nonostante il maltempo di maggio abbia cancellato l’edizione del 2023 della 100 chilometri, “Sport2U.tv” ha realizzato vari episodi speciali dedicati alla Firenze-Faenza, in onda sempre il mercoledì

La doppia alluvione verificatasi nel mese di maggio ha duramente colpito il Comune di Faenza, comportando, dapprima, la sospensione e, poi, l’annullamento della quarantanovesima edizione della 100 chilometri del Passatore, originariamente prevista per le giornate di sabato 27 maggio e di domenica 28 maggio. I fenomeni calamitosi, come affermato in una nota, non hanno, tuttavia, scalfito lo spirito della competizione e l’associazione, che continua ad essere operativa, il tutto anche, e soprattutto, in onore delle persone che si sono spese per l’organizzazione di un grandissimo evento poi annullato.

“Sport2U.tv”, web tv che, da anni, segue la diretta della “Cento”, prosegue la nota, realizzerà una serie di puntate speciali, a cadenza mensile, dedicate alla Firenze-Faenza ed intitolate “Il ritorno del Passatore”, in onda sempre il mercoledì, alle 21.40. La prima puntata sarà trasmessa mercoledì 5 luglio, alle 21.40 appunto, sia sul sito web di OAsport.it, sia sulla web tv del sito web italiano di Sport2U.tv la webtv del sito italiano, e resterà on demand, sempre sul sito web di Sport2u.tv, dalla giornata successiva, ossia giovedì 6 luglio.

Oggetto del primo approfondimento, la situazione in “casa Cento”, ad un mese esatto dall’annullamento della gara sportiva. Giordano Zinzani, presidente dell’a.s.d. “100 km del Passatore”; Tatiana Khitrova, responsabile dell’a.s.d. “100 km del Passatore”; Fulvio Massini, preparatore atletico; David Colgan, atleta e probabile vincitore del “Trittico di Romagna”; Stefano Giovannetti, giornalista toscano; Danny Frisoni e Daniele Menarini, storici speaker della competizione sportiva e capopagina di Correre.it; Franco Culcasi, executive chief di Sport2U; e Sabrina Sgalaberna, area manager eventi Italia di OAsport.it, giornalista conduttrice ed ideatrice di “Run2u”, amica storica della 100 chilometri del Passatore, ripercorrono quanto accaduto nell’ultimo mese, continua la nota. Dai difficilissimi momenti dell’alluvione, si passa ai tanti progetti per la quarantanovesima edizione non realizzatisi, fino ad arrivare alle tante donazioni giunte all’a.s.d. “100 km del Passatore”.

Inoltre, anche il “Passatore” ha raccolto tanti fondi per gli alluvionati, in un circolo virtuoso che fa ben sperare per una ripartenza corale, aggiunge la nota. Nella prima puntata, che, oltre a essere sempre disponibile on demand sul sito web di Sport2u.tv, verrà trasmessa in replica per tutto il mese di agosto (da settembre e fino a gennaio del 2024, invece, uscirà una nuova puntata al mese), ci sarà spazio anche a contenuti tecnici, con Massini e Colgan impegnati a raccontare il loro ultimo mese. Infine, conclude la nota, non poteva mancare un ricordo del compianto Pietro “Pirì” Crementi, recentemente scomparso.