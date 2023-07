La giunta comunale ha dato l’ok ad interventi nel centro sportivo di canottaggio a Fosso Ghiaia, anche in vista di due importanti manifestazioni che il bacino ospiterà nel dragon boat

La giunta comunale di Ravenna ha approvato interventi di manutenzione straordinaria di pontili al bacino di canottaggio della Standiana, a Fosso Ghiaia. A proposito, è stata verificata l’opportunità di sostituire un pontile galleggiante ed una passerella, anche in vista di due importanti manifestazioni che il bacino ospiterà nella disciplina sportiva del dragon boat, “barca drago” in italiano, disciplina sportiva originaria della Cina e diffusa in tutto il mondo (in Italia la federazione è presieduta da Antonio De Lucia), che prevede gare su lunghe canoe a venti posti, caratterizzate da una chiglia lunga, leggermente incurvata, con la prua a forma di testa di drago e con la poppa a forma di coda di drago. Si tratta, più specificatamente, del campionato europeo, in programma nella prima settimana di settembre, e del campionato mondiale, in calendario nella prima settimana di settembre del 2024.

I lavori, col valore che ammonta a 88.000€, finanziato nel “Piano degli investimenti del 2023”, previsti consisteranno nel montaggio a terra sia di un pontile composto da quattro pontili da canottaggio, per una dimensione totale di 24 metri per 5 metri, sia di una passerella di collegamento tra il pontile e tra l’argine del bacino, di dimensioni di 9 metri per 2,50 metri. Successivamente, i nuovi corpi galleggianti saranno posizionati mediante traino con un’imbarcazione idonea, e fissati con apposite catene di ancoraggio ai corpi morti in calcestruzzo precedentemente posizionati da sommozzatori abilitati.

Inoltre, grazie alla collaborazione della Canottieri Ravenna, l’amministrazione comunale della città bizantina sta portando avanti altri interventi di manutenzione, sempre sui pontili e sul campo gara, per un totale di circa 40.000€. Nel mese di settembre, infatti, è previsto l’arrivo di almeno 2500 atleti e tecnici provenienti da venti nazioni, per un totale di circa 15.000 presenze distribuite nei cinque giorni di gara, che si vanno ad aggiungere alle due giornate di allenamento. Numeri destinati a moltiplicarsi in occasione del campionato mondiale del 2024, quando, a Fosso Ghiaia, si stima l’arrivo di 6500 tra atleti e tecnici provenienti da trentacinque nazioni, con una previsione tra le circa 50.000 presenze e le circa 60.000 presenze nei sette giorni di gara e nelle due giornate di allenamento.

La Standiana, più specificatamente, è un ampio bacino d’acqua con un’estensione di 2.500 metri di lunghezza e di 700 metri di larghezza con relativi pontili galleggianti, scivolo d’alaggio, torre di zona di arrivo, altre attrezzature ed un campo olimpico di canottaggio a otto corsie. Inoltre, è composto da un edificio a due piani, comprendente hangar imbarcazioni, officina, spogliatoi, palestra, infermeria, sala riunioni da novanta posti, uffici, salone bar e terrazza, una tribuna coperta e una tribuna scoperta da cinquecento posti ciascuna ed una tensostruttura; il suo parco è inserito in un prezioso contesto naturalistico che ospita numerose specie di fauna locale.

In merito all’approvazione di interventi di manutenzione straordinaria di pontili al bacino di canottaggio della Standiana, si sono espressi Giacomo Costantini, assessore allo sport del Comune di Ravenna, e Federica Del Conte, assessora ai lavori pubblici del Comune bizantino, con le seguenti parole: “Grazie alle sinergie tra Comune, assessorato regionale al turismo e presidenza regionale con delega allo sport, Ravenna è sempre più meta di sport d’eccellenza, e gli interventi migliorativi alla Standiana rientrano tra quelli a favore delle strutture sportive locali. Il bacino si prepara, infatti, ad ospitare due importanti eventi che porteranno nel nostro territorio numerosi atleti e pubblico. Pertanto, è molto importante che il centro sportivo di canottaggio si presenti all’altezza dell’evento e che soddisfi al meglio le aspettative”, hanno concluso Costantini e la Del Conte.