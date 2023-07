La data del raduno dei giallorossi agli ordini di mister Massimo Gadda, impegnati nel prossimo campionato di serie D in partenza domenica 3 settembre, è stata definita

Col formale avvio della stagione sportiva 2023-2024, che vedrà il Ravenna F.C. impegnato nel campionato di calcio di serie D, che la Figc ha deciso di far iniziare domenica 3 settembre e terminare domenica 5 maggio del 2024, la macchina organizzativa giallorossa comincia a muovere i primi passi ufficiali in preparazione dell’annata che verrà.

Dallo staff tecnico è, quindi, stato contestualmente definito il momento per il raduno della truppa allenata da Massimo Gadda, che si ritroverà nel tardo pomeriggio di lunedì 24 luglio a Glorie di Bagnacavallo, per cominciare alle 17.30 il primo allenamento della nuova stagione sportiva. Il programma della prima settimana di preparazione prevede tre doppie sedute nelle giornate di martedì, di mercoledì e di venerdì, una alle 9.30 ed una 17.30; mentre, il giovedì, è previsto un solo allenamento pomeridiano, in calendario sempre alle 17.30. In seguito verrà, poi, comunicato il programma degli impegni amichevoli del precampionato dei bizantini.