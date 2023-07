La società bizantina, col ritorno dell’estremo difensore, che può vantare più trecento presenze tra i professionisti, aggiunte a tanta esperienza e tanto carisma, ha blindato la porta

In una nota societaria, il Ravenna FC, club impegnato, nella prossima stagione sportiva, nel campionato di calcio di serie D, ha annunciato di aver trovato l’accordo per il ritorno in giallorosso di Gian Maria Rossi. Il portiere tornerà, così, a difendere la porta della squadra della propria città dopo dodici anni.

Ravennate, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Gian Maria ha mosso proprio con la maglia bizantina i primi passi nel mondo professionistico, debuttando a soli vent’anni in serie C1, più specificatamente nella stagione sportiva 2006/2007, quella della storica terza promozione in serie B sotto la guida di mister Pagliari, allo stadio Arechi di Salerno. Dopo quattro anni in giallorosso, passa alla Fidelis Andria; poi, al Bassano Virtus, dove rimane quattro stagioni; e, infine, approda all’Imolese. Rossi torna al Ravenna con un bagaglio di oltre trecento presenze tra i professionisti, pronto a portare in dote, oltre alle indubbie qualità tecniche, tanta esperienza e tanto carisma, che saranno fondamentali per la causa giallorossa, conclude la nota societaria.