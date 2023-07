Il club ha da subito attivato una partnership con San Zaccaria, Compagnia dell’Albero e Romagna united, società sportive che sviluppano e diffondono lo sport di comunità

Il Ravenna women FC, club impegnato, nella prossima stagione sportiva, nel campionato di serie B di calcio femminile, in una nota societaria, ha comunicato, con grande piacere, di aver immediatamente attivato una collaborazione con San Zaccaria, Compagnia dell’Albero e Romagna united, società sportive che, a vario titolo, hanno sviluppato e diffondono lo sport di comunità, e che continuano, ogni giorno, a testimoniare fedeltà allo spirito più autentico della vita di club.

Il calcio femminile, che ha nella provincia di Ravenna, grazie alle storie del Lugo, del San Zaccaria e del Cervia e del Ravenna, una storia di prima fila dagli albori di questa disciplina, ritrova, così, l’unità necessaria per proseguire il lavoro sul territorio in maniera sostenibile e attenta al miglioramento della propria organizzazione, prosegue la nota. Tutto questo a salvaguardia del lavoro svolto da tante persone e in tanti anni in uno sport in crescita e di sempre maggior interesse nazionale, conclude la nota del club giallorosso.