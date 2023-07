Le dimissioni, dopo cinque anni passati alla guida del club giallorosso, sono state comunicate dalla società bizantina in una nota

In una nota societaria, il Ravenna women FC ha comunicato un cambio ai propri vertici, con Samuel Gasperoni che, dopo cinque anni passati alla guida del club giallorosso, lascia la presidenza. Il Ravenna women FC, conclude la nota, ha ringraziato Gasperoni per il lavoro svolto, per la passione e per l’impegno con cui ha portato avanti il percorso della società durante il quinquennio.

In merito alla scelta di dimettersi, Samuel Gasperoni, ormai ex presidente del Ravenna women FC, si è così espresso: “In questi anni, insieme al mio staff, abbiamo raggiunto grandi obiettivi ed ottenuto tante soddisfazioni, ma la mia decisione è frutto di una scelta personale. Il Ravenna women è cresciuto molto, ed io insieme a loro. Ho svolto questo ruolo col massimo impegno dal 2018, e ora cedo il testimone. Intendo ringraziare l’intera mia squadra di lavoro, atlete, allenatori e dirigenti, che mi hanno arricchito non solo professionalmente, ma anche umanamente. Grazie a tutti, a presto”, ha concluso Gasperoni.