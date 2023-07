La stagione partirà il 22 agosto con il raduno, mentre il 2 settembre è in programma la prima amichevole, con il primo impegno ufficiale in supercoppa già fissato per il 12 settembre

Si è svolta ieri, sabato 15 luglio, alle ore 12.15, presso l’Hotel-Ristorante Classensis, in via Romea Sud, 222, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’OraSì Basket Ravenna, Massimo Bernardi. Il nuovo Head Coach si è presentato alla stampa e alla città dopo aver svolto un allenamento alla palestra Morigia, dalle 09.30 alle 11.30, con i giovani del settore giovanile giallorosso e quelli della Compagnia dell’Albero.

A introdurre il nuovo allenatore è stato il DG Giorgio Bottaro, che ha sottolineato come in queste settimane di silenzio, seguite all’annuncio dell’intenzione di onorare la nuova Serie B nazionale, la società abbia lavorato alacremente sotto traccia per definire i dettagli della prossima stagione e costruire il nuovo roster, già allestito quasi completamente, con i nuovi giocatori, tra cui anche uno straniero, che verranno annunciati gradualmente nei prossimi giorni.

La stagione partirà il 22 agosto con il raduno, mentre il 2 settembre è in programma la prima amichevole, con il primo impegno ufficiale in supercoppa già fissato per il 12 settembre. Le partite della prossima Serie B nazionale (al via il 1 ottobre) si giocheranno in gran parte al PalaCosta, cercando di evitare comunque contemporaneità con il volley maschile, con le gare di cartello invece destinate al Pala De Andrè. Bottaro ha inoltre spiegato come si stia lavorando per una nuova divisa da gara, per la prima volta di colore giallo in casa.

Si stanno infine, ha sottolineato il DG, definendo i dettagli della nuova campagna abbonamenti, con l’intenzione di premiare in modo significativo coloro che si abboneranno. In relazione a questo e alla partita di preparazione al mondiale che la nazionale italiana giocherà il 13 agosto al Pala De Andrè (tornando a Ravenna dopo 33 anni), la società si è attivata con Master Group (che gestisce l’evento) e Federazione per garantire 250 biglietti che saranno riservati in prevendita (con modalità che verranno comunicate in seguito) agli abbonati giallorossi.

“La squadra avrà una forte connotazione green, di gioventù, territorialità ed entusiasmo – ha commentato Bottaro –, ma ci sarà anche una nervatura di giocatori con esperienza. Lavoriamo per capire questa nuova categoria, con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto anche quando siamo arrivati a competere per traguardi di alto livello. L’obiettivo, in un futuro più o meno prossimo, è chiaramente quello di tornare in A2, ma i tempi e i modi non dipenderanno solo da noi. Sicuramente quest’anno partiamo con l’idea di raggiungere una salvezza tranquilla il prima possibile.

Ripartiamo dall’entusiasmo delle idee e della qualità delle persone. E oggi ripartiamo in questa B nazionale con Coach Bernardi, che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché la sua storia cestistica parla per lui. Lo abbiamo scelto per la profonda conoscenza della pallacanestro e di un mondo giovane, oltre che per la determinazione nel lavoro, con grande capacità di motivare e stimolare la collaborazione tra tutte le realtà che servono a portare avanti una società sportiva, dai ragazzi ai tifosi”.

Benvenuto quindi a Coach Massimo Bernardi, classe 1960 nato a Santarcangelo di Romagna, dove ha allenato nelle ultime due stagioni. Per lui contratto annuale, come era stato per la prima esperienza anche per i precedenti allenatori portati a Ravenna dal DG Bottaro (Antimo Martino e Alessandro Lotesoriere).

“Ringrazio Giorgio per le parole con cui mi ha presentato – ha sottolineato Bernardi –, sono contento di essere qua e onorato di questa opportunità di rimettermi in gioco dopo essere rimasto per sette anni tra Rimini e Santarcangelo. Posso dire che porterò quello che sono io, con i miei pregi e i miei difetti, ma posso garantire che darò sempre il 150% dell’impegno, dell’abnegazione e della professionalità.

L’obiettivo è il miglioramento dei singoli all’interno del sistema di gioco e del collettivo: questo miglioramento nel corso dell’anno ci darà il livello del nostro campionato. Credo per questo che la cosa più importante sarà mettere in condizione questi ragazzi di avere un percorso di crescita, sia dal punto di vista del giocatore che da lato umano, che vanno di pari passo.

Per questo percorso di crescita sarà fondamentale fare gruppo ed essere solidali l’uno con l’altro, per far sì che i ragazzi per primi si divertano in campo, nonostante le sollecitazioni di un campionato difficile. Con la coesione e l’intensità vogliamo far emozionare la società, ma soprattutto far divertire il pubblico e rendere orgogliosi i tifosi, creando la curiosità nella gente di venire al palazzetto a vedere cosa possono fare questi ragazzi. Personalmente farò di tutto per raggiungere questi obiettivi”.