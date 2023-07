“Il mio obiettivo è quello di lavorare per migliorare ogni giorno assieme alla squadra”

Nuovo giovane innesto per l’OraSì Basket Ravenna, che annuncia di aver acquisito in prestito per un anno dalla Scaligera Basket Verona l’ala Alessandro Ferrari. Classe 2003 di 205 cm, Alessandro è nato e cresciuto cestisticamente a Borgomanero. Nella scorsa stagione ha potuto toccare l’esperienza della Serie A1 proprio a Verona, mentre in Serie B aveva già giocato per due stagioni, con cifre da protagonista nel 2021/22 proprio con la College Borgomanero (13.5 punti e 4.7 rimbalzi di media a gara in 31 minuti di utilizzo, con 46% da 2 e 23% da 3).

“Voglio ringraziare la società e lo staff tecnico per la fiducia – sottolinea Alessandro –: quando ho parlato con il Coach mi ha trasmesso subito grande fiducia e mi ha illustrato un bel progetto, con una squadra giovane, ma anche giocatori esperti che hanno già giocato questa categoria.

Ravenna è una società importante e molto seguita, in una bella città. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso e spero di far bene sia a livello di collettivo che individualmente. Il mio obiettivo è quello di lavorare per migliorare ogni giorno assieme alla squadra, aggiungendo sempre qualche mattoncino per avere i risultati migliori a fine anno”.