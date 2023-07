“Ravenna è una piazza importante a cui non si può dire di no, oltre che una città molto bella e una società in cui so si lavora bene”

Nuovo innesto in regia per l’OraSì Basket Ravenna, che annuncia la firma di Marco Restelli, play-guardia classe 2004 di 189cm, cresciuto nel settore giovanile dell’Olimpia Milano. Marco è reduce dalla stagione giocata a Oleggio, chiusa con 10.3 punti, 3.4 rimbalzi e 1.3 assist a partita, in quasi 25’ di utilizzo.

“Mi piace molto il progetto di Ravenna, in un contesto molto giovane che penso sarà diverso rispetto a dov’ero l’anno scorso. Ravenna è una piazza importante a cui non si può dire di no, oltre che una città molto bella e una società in cui so si lavora bene.

Mi hanno convinto molto anche le parole del Coach che, quando mi ha chiamato, mi ha detto che dovrò prendermi delle responsabilità. Sono pronto a farlo e spero di poter migliorare il più possibile insieme ai compagni dando il mio contributo alla squadra per raggiungere i migliori risultati possibili”.