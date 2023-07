Le atlete del team manfredo hanno partecipato ai Campionati italiani a Grosseto e alla corsa podistica di Bellaria

Piena estate, temperature bollenti, ma Atletica 85 Faenza BCC non si ferma. Ai campionati italiani dal 21 al 23 luglio a Grosseto, per la Categoria Junior, la faentina Arianna Marocchi, unica partecipante per la squadra manfreda, nel salto in lungo si è piazzata nona con la misura di 5,47mt.

A Bellaria, sabato 22, si è disputata la “Riviera Beach Run”, corsa podistica competitiva di 9,2km che ha visto la partecipazione di varie atlete faentina. Da segnalare la bella vittoria di Gloria Venturelli in 35’39”, terzo gradino del podio per Martina Ugolini in 39’56”, Elisabetta Paolini quinta, ma prima di categoria, in 41’35”. Bene anche Susi Frisoni prima di categoria (F60+) e settima nella generale in 42’07”.