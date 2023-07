Reduce dall’esperienza in nazionale under 20, resta a Ravenna per continuare a crescere dopo aver chiuso la scorsa stagione con 21 presenze e oltre 8’ di utilizzo all’esordio in Serie A2

C’è anche una conferma nel roster dell’OraSì Ravenna che si appresta ad affrontare il nuovo campionato di Serie B Nazionale. Il centro Ivan Onojaife, classe 2003 di 2 metri nato a Giuliano in Campania (Na) e cresciuto nella Pallacanestro Don Bosco (Li), sarà infatti ancora giallorosso.

“Sono molto felice – commenta Ivan – perché si tratta per me di una bella opportunità di aiutare la squadra e crescere personalmente in un bel contesto. Saremo un gruppo giovane, ma credo sinceramente che sulla carta siamo una buonissima squadra. Il campionato sarà impegnativo e dobbiamo vedere anche cosa faranno gli altri, ma penso che possiamo fare bene.

Ho parlato con il Coach, che avevo affrontato da avversario due anni fa alle finali nazionali under 19, so che punta molto sullo sviluppo dei giovani e questo per me è molto importante. Mi emoziona infine molto il fatto di rimanere a Ravenna e in un certo senso dover anche introdurre la città ai miei nuovi compagni: è una responsabilità che mi gratifica”.