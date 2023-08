“Ho parlato con il Coach e mi ha convinto subito perché mi sono piaciute molto le idee di squadra e di gioco che mi ha espresso”

È lo sloveno Mitja Nikolić il giocatore straniero della nuova OraSì Ravenna, che si appresta a disputare il campionato di Serie B nazionale.

Ala grande classe ’91, Mitja è reduce dalla stagione disputata, prima da aggregato, poi con 4 presenze in Serie A1, alla Bertram Tortona. Cresciuto nello Slovan e nell’Olimpia Lubiana, squadra con cui nel 2015 ha disputato la Lega Adriatica e l’EuroCup, nel 2016 fu protagonista in A2 (anche contro Ravenna) con la Fortitudo Bologna. A seguire ha giocato a Casale Monferrato, Treviglio (in due differenti esperienze), Roseto, Verona e Urania Milano, dove ha chiuso la stagione 2021/22 con quasi 10 punti, oltre 4,5 rimbalzi e 2,2 assist in più di 30’ medi di utilizzo.

“Sono molto contento di venire a giocare a Ravenna – spiega Mitja –, sulla quale ho sentito solo belle parole da amici e colleghi. Tra l’altro ho un bel ricordo del clima del palazzetto quando giocai al Pala De Andrè quella che era la mia ultima partita con la Fortitudo. Ho parlato anche con il Coach e mi ha convinto praticamente subito perché mi sono piaciute molto le idee di squadra e di gioco che mi ha espresso.

Nella mia carriera sono spesso stato io quello giovane, mentre negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate e ultimamente i ragazzi mi chiamano ‘Zio’: mi piacerebbe a Ravenna accompagnare i giovani nella loro crescita sia dentro che fuori dal campo. Mi piace molto fare gruppo con i compagni ed è quello che ho fatto anche a Tortona lo scorso anno. Voglio portare qui la mia esperienza perché penso sia molto importante in una squadra creare una situazione giusta e un bel gruppo”.