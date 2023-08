Sarà il giovane ravennate Giacomo Ravaioli. Il roster si chiude con l’arrivo di Matteo Guardigli da Forlì: martedì 22 agosto il raduno di inizio stagione

Sarà il giovane ravennate Giacomo Ravaioli l’assistente di Massimo Bernardi sulla panchina della nuova OraSì Ravenna, che si radunerà domani, martedì 22 agosto, mattina per cominciare la stagione nella nuova Serie B nazionale.

Classe 2002, “Jack” compie il grande salto in prima squadra dopo aver svolto il ruolo di assistente in Under 19 Gold nella scorsa stagione. Giallorosso doc, ha giocato fin da bambino nel Junior Basket Ravenna, prima di abbandonare il basket giocato per cominciare il percorso da allenatore e seguire anche la sua grande passione per la fotografia (nelle ultime due stagioni erano spesso sue le fotografie delle gare dell’OraSì in trasferta).

Con lui lo staff si arricchisce di tanta freschezza, entusiasmo e voglia di lavorare, in una società che si conferma sempre più legata al territorio e alla crescita del movimento ravennate.

Il giovane Matteo Guardigli completa il roster

Il giovane lungo Matteo Guardigli si aggiunge al roster della nuova OraSì Ravenna. Il giovane forlivese si aggrega alla pattuglia di giovani e giovanissimi ravennati che porteranno il loro contributo alla causa giallorossa.

Ala/centro, classe 2003, 202 cm per 100 kg, Matteo arriva a Ravenna dalla Pallacanestro Forlì, nella scorsa stagione aveva già totalizzato 25 presenze in Serie B con la maglia di Oleggio, collezionando 2.4 punti e 1.76 rimbalzi in oltre 10’ di utilizzo medio.