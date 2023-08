Giovani e giovanissimi dai vivai cittadini per completare il roster

Tutto pronto in casa OraSì Ravenna per il ritrovo di inizio stagione, in programma martedì 22 agosto. A completare il roster, che vede ben 7 novità (Bedetti, Nikolic, De Gregori, Paolin, Restelli, Dron e Ferrari), oltre alla conferma di Ivan Onojaife, sarà una pattuglia di giovani ravennati, composta da ragazzi di Basket Ravenna e Compagnia dell’Albero, società con la quale prosegue la proficua collaborazione iniziata nell’ultima stagione con la formazione di un’unica squadra Under 19 Gold.

A guidare questo gruppo di giovani e giovanissimi, fondamentali anche per tenere alto il livello degli allenamenti, sarà la guardia classe 2004 Nicola Giovannelli, già saltuariamente in campo in Serie A2 nelle ultime due stagioni e protagonista durante la Coppa Italia 2022, dove vinse il premio di miglior under. Al suo fianco, come lo scorso anno, gli esterni Tommaso Galletti, classe 2005, e Mirko Laghi, 2004.

Insieme a loro altri prodotti del movimento giovanile cittadino: Lorenzo Allegri del Junior Basket Ravenna e Domenico Minardi della Compagnia dell’Albero, entrambi classe 2005, che già l’anno scorso erano stati aggregati alla panchina per alcune gare giallorosse. A loro si aggiungeranno altri giovanissimi tra i quali Samuele Festa, classe 2007, sempre della Compagnia dell’Albero.