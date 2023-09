Domenica 10 settembre alla Graziola la giornata di promozione delle attività sportive del territorio e la premiazioni dell’iniziativa ‘Campioni dello sport’

Sarà l’impianto della Graziola, per il secondo anno, a ospitare domenica 10 settembre, dalle 16, ‘Sport in Unione 2023’, manifestazione dedicata alle società e alle associazioni sportive che operano nel territorio. Nel corso del pomeriggio, in diversi punti della cittadella dello sport di Faenza, le realtà legate alle diverse discipline, istalleranno i loro stand proponendo attività e dimostrazioni e dando informazione sui corsi che sono in procinto di partire nella nuova stagione.

Alle 18.30 si svolgeranno le premiazioni dell’iniziativa ‘Campioni dello Sport 2023’. Sul palcoscenico, che verrà allestito nell’area antistante l’impianto di atletica, verranno premiati gli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica. Accompagnamento musicale da parte degli allievi della Scuola di musica Sarti di Faenza.

“Abbiamo voluto riproporre la Festa dello Sport -spiega Martina Laghi, assessore del Comune di Faenza con delega allo Sport anche nell’Unione faentina- in un luogo simbolico per la città dove tra qualche giorno cominceranno i lavori legati al bando PNRR per la riqualificazione di quei luoghi e la realizzazione della Cittadella dello Sport. Siamo quindi davvero felici, malgrado il momento complicato a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato il nostro territorio, dell’adesione all’iniziativa delle tantissime realtà sportive. Alla Festa sono invitate le famiglie e quanti, dai bambini agli adulti, vorranno assistere alle dimostrazioni o saggiare in prima persona le diverse discipline sportive; l’obiettivo infatti quello di poter offrire alla comunità una giornata all’insegna dello sport. Non ci saranno quindi solo gli stand e i gazebo dove poter provare le discipline ma anche dimostrazioni ed eventi per intrattenere i visitatori che potranno apprezzare la ricchezza di tutto il movimento sportivo del nostro territorio. Nel corso delle premiazioni che partiranno alle 18.30 saranno una novantina i campioni, tantissimi giovani, che sfileranno sul palco; tra questi anche alcuni studenti delle scuole medie che hanno raggiunto risultati importanti nei tornei studenteschi regionali e nazionali, un momento importante per far comprendere quanto il binomio scuola e sport siano fondamentali nella buona crescita dei ragazzi. Una giornata quindi dove tutta la comunità possa trascorrere una giornata all’insegna del divertimento nel vivere lo sport a 360 gradi grazie alle società sportive che si sono date disponibili a mettere in piedi questo evento”.

Le società che parteciperanno al pomeriggio di festa (salvo aggiunte dell’ultima ora) sono: Società Ciclistica Reda Mokador, Pallavolo Faenza, Reda Volley, Atletica 85, Leopodistica, Le Linci Branco Podistico, Overcome, Judo Faenza, New Faenza Baseball, C.A. Faenza – Sez. Lotta, C.A. Faenza – Sez.Tennis, C.A. Faenza – Sez. Ginnastica, Diamante Torelli, Dance Studio, Golf Club Faenza, Nuova Scuola Basket, Futura Basket, Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project, Dat’na mosa, Sala d’Arme Achille Marozzo, Circolo della Scherma “G. Placci”, Vis RF Faventia, Borgo Tuliero, Faenza Rugby, Centro Sub nuoto club 2000, Rione Rosso, Rione Giallo, Rione Verde, Gioca lo sport senza frontiere, Handball Faenza 1983, Pallamano Romagna, Shamrock (Dodgball), Hakuna Matata (Taekwondo), Sergeantairborne.it (Difesa Personale), Wild dog training, Ca’ Stagneto ASD (Ippica), MOVAT (Parkour), Arcieri Faentini, Tiro a segno nazionale, CSEN Ravenna, UISP Imola-Faenza, CSI Faenza e ITS “Oriani” – Management Sportivo e Borgo Durbecco. La visita ad almeno cinque stand delle società, che rilasceranno un timbro, a fine giornata daranno diritto a un regalo presso lo stand dell’ADMO.

L’iniziativa è realizzata dall’Ufficio Sport dell’Unione della Romagna Faentina con la collaborazione di Rotary Club Faenza, Lions International, Panathlon International, Round Table 38 e la sede faentina dell’ADMO, associazione donatori midollo osseo

In caso di pioggia le premiazioni si terranno presso il palazzetto Bubani sempre alle 18.30