E andato in scena al Pala Costa il derby tra Ravenna e Faenza, coincidente con il turno inaugurale della Supercoppa Lnp. Le due squadre si sono sfidate a viso aperto con difese dure che hanno limitato le rispettive prove balistiche. Vince Faenza con il punteggio di 70 a 60 mettendo in mostra una esperienza ed una condizione fisica più rodata, ma Ravenna ha grande orgoglio e una solidità mentale che gli ha permesso di reggere alle folate dei vari Vigo, Siberna e Tomasini ritornando sempre in partita nonostante anche le percentuali al tiro perfettibili.Per coach Bernardi una partita che sarà utile in prospettiva e che comunque da fiducia per l’atteggiamento messo in campo e per la disponibilità mostrata dai giocatori nonostante i carichi di lavoro di questo periodo precampionato.ORASI Ravenna – Blacks Faenza; 25-29; 40-51)OraSi: Restelli 5 (2/3, 0/4 e 6 rimb.), Nikolic 4 (1/2, 0/3 ,7 rimb.), Ferrari 11 (4/5, 1/7, 3 r), Paolin 7 (1/3, 1/5, 4 recuperi), Onojaife 1(0/2, 4 rimb), Bedetti 6 (0/1, 1/3, 3 assist), Guardigli 6 (2/3 da 3l, Dron 16 (4/8, 2/5, 6 falli subiti), De Gregori 4 (2/3 da 2), Laghi 0 (0/1 da 3), Giovannelli 0, Galletti n.e.All.re: BernardiBlacks: Ndiaye n.e, Galassi 2 (1/4 da 2, 4 rimb), Papa 6 ( 3/4, 0/1, 3 rec.), Siberna 13 (2/6, 2/3 3 rec), Vico 13 (0/2, 3/5, 5 rimb, 4 ass), Naccari 0, Poggi 8( 3/7 da 2, 9 rimb), Ballarin 0, Petrucci 5 (2/4, 0/2), Aromando 12 (4/11 da 2, 12 rimb), Tomasini 11 (4/8, 0/3, 4 ass, 5 rec), Pastore n.e.All.re:: Garelli