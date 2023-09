La rete di Marino regala i 3 punti ai giallorossi

E’ un Ravenna che accende i cuori dei tifosi giallorossi quello che scende in campo nell’esordio casalingo del campionato contro la Pistoiese. La formazione di Gadda pur con qualche defezione mette in mostra grinta e carattere da vendere al cospetto di una Pistoiese costruita per vincere.

Le defezioni della vigilia costringono il tecnico giallorosso a lanciare Agnelli in mediana a fianco di Campagna, affidando al duo Tirelli e Pavesi le iniziative in avanti sorretti da Nappello. Il Ravenna parte determinato ma la prima occasione è degli ospiti con Piscitella che dal limite converge e la piazza sotto l’incrocio dei pali, vola a deviare in angolo Rossi che fa subito vedere di che pasta è fatto. La risposta giallorossa è veemente e determinata, su corner battuto da Nappello la palla arriva a Marino dal limite che senza pensarci troppo scaglia un missile terra aria che si infila alle spalle di Ricco, immobile.

La partita vive momenti di grande equilibrio con la Pistoiese che cerca i pochissimi varchi lasciati dalla difesa giallorossa ed il Ravenna che cerca di rendersi pericoloso grazie alla sapiente regia di un Nappello ispirato pronto a lanciare i compagni. Si registra una bella incursione di Pavesi poi la prima frazione si spegne senza ulteriori sussulti. Nella ripresa Consonni prova a rimischiare le carte cercando forze fresche dalla panchina, ma il Ravenna continua ad essere estremamente reattivo su ogni pallone ed a blindare a doppia mandata la porta di Rossi grazie ad una attenta difesa guidata da un ottimo Esposito.

Anzi è proprio Tirelli, imbeccato da Nappello a sfiorare la rete del 2-0. Occasione anche per la Pistoiese con il cross che scavalca Rossi ed arriva sulla testa di La Monica che alza troppo la mira. Si continua prevalentemente a centrocampo in una partita già da buoni ritmi nonostante periodo e temperatura che però non regala particolari occasioni da rete, segno di due squadre sicuramente già molto quadrate. Ultimo brivido sul fischio finale con una svirgolata di Mancini in area che scatena le proteste ospiti per un fallo di mano ma l’arbitro ben piazzato reputa petto. Tre punti che danno un gran morale al giovane Ravenna, partita interpretata con quell’ardore richiesto dai tifosi che entusiasti hanno salutato la squadra dopo questo esordio più che positivo in casa. Prossimo appuntamento per la truppa di Gadda, di nuovo con un ostica Toscana, domenica a Prato.