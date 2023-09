Ribaditi gli obiettivi e la solidità del progetto tecnico, presentati anche il nuovo staff tecnico e il nuovo logo

La giornata di ieri, lunedì 11 settembre, è stato il giorno della presentazione ufficiale della Consar Ravenna, club di volley maschile che, tra poco più di un mese, inizierà la sua seconda stagione sportiva consecutiva nel campionato di serie A2. Nella sede del gruppo Consar, a Ravenna, alla presenza di Veniero Rosetti, il “padrone di casa”, patron e presidente del gruppo Consar, degli sponsor, della stampa, di una rappresentanza degli “Rvs”, i tifosi organizzati del club giallorosso, e della prima squadra ravennate, con assente il solo Alessandro Bovolenta, impegnato con la nazionale maggiore agli Europei di pallavolo, il club ha raccolto l’abbraccio ideale della città, in vista di un torneo in cui Goi e compagni non nascondono le loro ambizioni.

Durante la conferenza stampa di presentazione, la società ravennate ha presentato sia il nuovo logo, che già si era visto nella stagione sportiva scorsa in alcune situazioni, ossia nelle magliette dei raccattapalle e in alcuni materiali promozionali, sia il nuovo sito web, sempre visitabile cliccando nel seguente link www.portoroburcosta2030.it, ma profondamente rinnovato nella grafica e nella disposizione dei contenuti.

La presentazione della giornata di ieri, lunedì 11 settembre, è stata l’occasione anche per ufficializzare lo staff tecnico, completamente rinnovato. Sarà Saverio Di Lascio, trentatreenne lucano di Lauria, paese in provincia di Potenza, il nuovo viceallenatore della Consar. Di Lascio, fin qui, ha alternato il ruolo di assistente tecnico a Taranto, col compito di scoutman a Soverato, col team femminile; a Lagonegro; a Vibo Valentia; a Taranto, nel campionato di serie A2 vinto nella stagione sportiva 2020/2021; e quest’estate nella nazionale azzurra under 21, che ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali. Il terzo allenatore, invece, è Francesco Mollo, proveniente dal Volley Parella Torino, che avrà la gestione anche del gruppo dell’under 19 e della squadra che disputerà la serie C. Entra nello staff anche Natale Monopoli che, appese le ginocchiere al chiodo, sarà l’assistente tecnico della prima squadra, di quella di serie C e dell’under 19, e, inoltre, seguirà gli alzatori di queste tre formazioni.

Inoltre, è stato definito anche il programma dei test di allenamento in preparazione all’inizio del campionato, fissato per domenica 15 ottobre. Sabato 16 settembre, la Consar sarà ospite dell’Emma Villas Siena, che ricambierà la visita al PalaCosta di Ravenna nella giornata di domenica 1 ottobre. Mercoledì 20 settembre, invece, è in programma il secondo allenamento congiunto a Reggio Emilia, con la Conad. Sabato 23 settembre e domenica 24 settembre, la formazione ravennate sarà impegnata a Tortoreto, nel “Trofeo città di Tortoreto”, in cui affronterà, in semifinale, la compagine del Tinet Prata. Nell’altro match della competizione si affronteranno l’Emma Villas Siena e lo Smartsystem Fano, con le finali che sono in programma la giornata successiva, domenica 24 settembre, come prima citato. I test match proseguiranno, poi, mercoledì 27 settembre, al PalaCosta di Ravenna, contro il Porto Viro, e mercoledì 4 ottobre, in terra toscana, più precisamente a Santa Croce sull’Arno, contro la Kemas Lamipel, la compagine di casa.

In merito all’inizio della nuova stagione sportiva della Consar Ravenna, si è espresso Veniero Rosetti, patron del team, con le seguenti parole rivolte ai giocatori: “Comincia una nuova stagione sportiva e ho la certezza che, anche quest’anno, saprete farvi valere, come ho potuto constatare nello scorso campionato nelle partite che sono venuto a vedere. Ho visto una squadra che giocava divertendosi, dovrete avere questa prerogativa anche quest’anno. Ho visto, allo stesso tempo, anche giovani che hanno giocato a livelli alti, e i presupposti perché si ripetano ci sono tutti”, ha concluso Rosetti.

Successivamente, ha preso parola Marco Bonitta, coach del club giallorosso, che si è espresso con le seguenti affermazioni: “Tra me e la società c’è una sintonia totale e quando, a fine campionato scorso, abbiamo riflettuto se eravamo pronti per un secondo step, la società mi ha dato l’ok. Abbiamo, quindi, rafforzato il progetto sportivo con un innalzamento della competitività della squadra mantenendo la continuità. L’organico è stato costruito puntando, ancora e soprattutto, sui giovani, e per fare un campionato di alto livello, e sono sicuro che questo gruppo lotterà per le prime posizioni. Ai ragazzi chiedo una mentalità vincente, che non vuol dire vincere tutte le partite, ma vuol dire entrare in campo per provare a vincerle tutte”, ha terminato Bonitta.

Infine, è stato il turno di Matteo Rossi, vicepresidente del Consar e presidente del club pallavolistico, che si è espresso in merito al nuovo logo della società di volley e alla nuova annata sportiva in procinto di iniziare con le seguenti parole: “Col nuovo logo abbiamo voluto dare un’ulteriore impronta dell’impegno del nostro gruppo all’interno di questa società un impegno, che lo ricorderete, è impostato lungo un triennio. Il primo anno di questo progetto ci ha regalato tante soddisfazioni sportive e ha avuto il suggello dello scudetto under 19. Quest’anno alziamo un po’ l’asticella delle ambizioni, e abbiamo molta fiducia in una squadra dall’anima molto giovane. Per me e per la società è motivo di grande orgoglio, questo è un progetto che parte dai giovani e che continuerà coi giovani”, ha concluso Rossi.